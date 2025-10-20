Іспанія відправить Україні 70 генераторів напередодні зими, - МЗС країни

Найближчими днями Іспанії відправить Україні нову партію із 70 електрогенераторів, щоб допомогти їй пройти зиму на тлі масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою", - зазначив він.

У понеділок Альбарес проведе зустріч із главою МЗС Сибігою, якому передасть інформацію щодо підтримки українців.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, Росія розпочала нові атаки на енергетичну інфраструктуру України з серпня 2025 року. 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі.

