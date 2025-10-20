УКР
Іспанія відправить Україні 70 генераторів напередодні зими, - МЗС країни

Іспанія відправить Україні партію генераторів

Найближчими днями Іспанії відправить Україні нову партію із 70 електрогенераторів, щоб допомогти їй пройти зиму на тлі масованих ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.

Про це заявив глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Напередодні нової зими необхідно забезпечити стабільність і працездатність електроенергетичної системи. Іспанське агентство з питань співробітництва запланувало 70 нових генераторів, які найближчими днями будуть відправлені до України, щоб забезпечити електроенергією та опаленням у цю зиму, яка прогнозується бути суворою", - зазначив він.

У понеділок Альбарес проведе зустріч із главою МЗС Сибігою, якому передасть інформацію щодо підтримки українців.

Читайте також: Іспанія готова відмовитися від скрапленого газу з Росії до 2027 року

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, Росія розпочала нові атаки на енергетичну інфраструктуру України з серпня 2025 року. 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі.

Читайте: Росія перед зимою змінила тактику ударів по енергосистемі України, - Міненерго

Автор: 

Іспанія (952) допомога (8828) Альбарес Хосе Мануель (21) генератор (201)
Топ коментарі
+6
Було б ще не погано перевірити де зараз ті генератори, які Україна отримала від ЄС раніше.
показати весь коментар
20.10.2025 13:07 Відповісти
+5
Десь у герег в Епіцентрі мабуть зявляться або при маєтках слуг *****.
показати весь коментар
20.10.2025 12:56 Відповісти
+3
70 генераторов. Мивину в бункере разогревать?
показати весь коментар
20.10.2025 12:59 Відповісти
Десь у герег в Епіцентрі мабуть зявляться або при маєтках слуг *****.
показати весь коментар
20.10.2025 12:56 Відповісти
Було б ще не погано перевірити де зараз ті генератори, які Україна отримала від ЄС раніше.
показати весь коментар
20.10.2025 13:07 Відповісти
70 генераторов. Мивину в бункере разогревать?
показати весь коментар
20.10.2025 12:59 Відповісти
Підтримувати належну температуру у винних льохах десь у Конченій Заспі.
показати весь коментар
20.10.2025 13:00 Відповісти
Если погреба правильно спроектированы, генераторы там не нужны)
показати весь коментар
20.10.2025 13:01 Відповісти
Эти погреба с бассейном и кальянной, там генераторы ой как нужны.
показати весь коментар
20.10.2025 13:07 Відповісти
Може і не потрібні. Але зайвий генератор у хаті не зайвий!
показати весь коментар
20.10.2025 13:11 Відповісти
Потужно
показати весь коментар
20.10.2025 13:00 Відповісти
Один -мені. Але в мене є небезпідставні сумніви що цих генераторів на всіх не вистачить.
показати весь коментар
20.10.2025 13:03 Відповісти
Без зазначення потужності генераторів - це новина ні про що.
показати весь коментар
20.10.2025 13:36 Відповісти
І мені! І мені! І ще цистерну, а краще дві, палива до нього.
показати весь коментар
20.10.2025 14:02 Відповісти
 
 