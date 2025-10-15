Іспанія готова відмовитися від скрапленого газу з Росії до 2027 року

Іспанський оператор газової мережі Enagas готовий заборонити російський скраплений природний газ до 2027 року, якщо Європейський Союз перенесе свою поступову відмову до цієї дати.

Про це повідомив генеральний директор компанії Артуро Гонсало, передає Reuters.

Нагадаємо, Євросоюз веде переговори щодо юридичних пропозицій щодо припинення імпорту російської нафти й газу до січня 2028 року та санкцій, які заборонять російський СПГ на рік раніше.

Гонсало сказав, що, на його думку, заборона на російський скраплений газ до 2027 року можлива з точки зору інфраструктури.

"І я розумію, що має сенс, що Європа повинна підвищити планку амбітності санкцій проти Росії. Ми технічно готові працювати без російського газу", – додав він.

Гонсало також зазначив, що оператори газових мереж уже використовують системи акредитації для відстеження походження вантажів СПГ.

Так, Enagas вимагає від вантажовідправників повідомляти про походження вантажів, розвантажених в Іспанії, на своїй логістичній платформі, де інформація перевіряється з вантажною документацією та підлягає митним перевіркам.

За словами Гонсало, ринок скрапленого газу достатньо ліквідний, щоб замінити російські обсяги.

"Щойно СПГ з Росії припинить надходити, значна його частина буде замінена американським СПГ", – сказав він.

Нагадаємо, посли країн Європейського Союзу 8 жовтня домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини. На закритій зустрічі посли ЄС погодилися передати запропонований закон своїм міністрам для затвердження на зустрічі 20 жовтня.

Раніше стало відомо, що промисловий комітет Європарламенту готує поправки до плану RePowerEU з метою прискорити повний розрив із російськими енергоносіями.

Наприкінці вересня повідомлялося, що Словаччина готова обговорювати скорочення закупівель російських енергоносіїв у ЄС, але хоче отримати виняток або компенсацію для себе.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

На початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії.