Росія перед зимою змінила тактику ударів по енергосистемі України, - Міненерго
Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу системи передачі та маневрену генерацію в окремих регіонах.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, ворог послідовно атакує елементи енергосистеми - від передачі до генерації, створюючи регіональні дефіцити потужності. "Ми бачимо: це зміна стратегії ворога, яка фактично призводить до регіональних дефіцитів потужності генерації та передачі електроенергії. Фактично ми бачимо, що ворог змінив тактику ударів. Це ключове", - зазначив Колісник.
Чиновник також додав, що російські війська б’ють по газовидобутку, транспортуванню газу та гідрогенерації, щоб обмежити можливості України балансувати споживання в пікові години.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Керівникам з СБУ з ГПУ НАБУ САП БЕБ …., треба працювати над цими фактами та наслідками їх бездіяльності!!