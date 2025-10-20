Росія перед зимою змінила тактику ударів по енергосистемі України, - Міненерго

Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу системи передачі та маневрену генерацію в окремих регіонах.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ворог послідовно атакує елементи енергосистеми - від передачі до генерації, створюючи регіональні дефіцити потужності. "Ми бачимо: це зміна стратегії ворога, яка фактично призводить до регіональних дефіцитів потужності генерації та передачі електроенергії. Фактично ми бачимо, що ворог змінив тактику ударів. Це ключове", - зазначив Колісник.

Чиновник також додав, що російські війська б’ють по газовидобутку, транспортуванню газу та гідрогенерації, щоб обмежити можливості України балансувати споживання в пікові години.

