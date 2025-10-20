УКР
Росія перед зимою змінила тактику ударів по енергосистемі України, - Міненерго

енергетика

Росія восени 2025 року змінила тактику ударів по енергетичній інфраструктурі України, намагаючись вивести з ладу системи передачі та маневрену генерацію в окремих регіонах.

Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ворог послідовно атакує елементи енергосистеми - від передачі до генерації, створюючи регіональні дефіцити потужності. "Ми бачимо: це зміна стратегії ворога, яка фактично призводить до регіональних дефіцитів потужності генерації та передачі електроенергії. Фактично ми бачимо, що ворог змінив тактику ударів. Це ключове", - зазначив Колісник.

Чиновник також додав, що російські війська б’ють по газовидобутку, транспортуванню газу та гідрогенерації, щоб обмежити можливості України балансувати споживання в пікові години.

Треба особам з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Керівникам з СБУ з ГПУ НАБУ САП БЕБ …., треба працювати над цими фактами та наслідками їх бездіяльності!!
показати весь коментар
20.10.2025 11:48 Відповісти
Ну а ми звичайно по енергетиці ворога і далі завдавати ударів не будемо, бо не може ворог сидіти в темряві.
показати весь коментар
20.10.2025 11:50 Відповісти
давате більше уражень по ПС на 1000+ МVА. Був же гарний тиждень з 14 жовтня до 18 жовтня - чотири ПС. Не треба пауз.
показати весь коментар
20.10.2025 11:50 Відповісти
Що ви зробили, щоб цьому протидіяти?
показати весь коментар
20.10.2025 11:59 Відповісти
Ви ЗЕ не кажіть а то він каже що от от і буде кінець війни
показати весь коментар
20.10.2025 12:01 Відповісти
Та ви шо? Тільки побачили, що кацапи за допомогою всього декілької шахедів вирубають світло містечок? А ви поверніть назад наєма і його зелену команду Боневтіка для будівництва захисних споруд. Скільки там вкрали, 9 мільярдів і побудували нічого? Хто буде відповідати за прой..би Боневтіка і його воровитої та мародерної команди? На попередників спихнути не вийде, бо вони одноосібно з "ригами" у керма вже більше 6-ти років. Але наріду вже від цього не холодно і не жарко.
показати весь коментар
20.10.2025 12:05 Відповісти
Навіть вже і в Міненерго щось запідозрили!
показати весь коментар
20.10.2025 12:14 Відповісти
А ви по аеропортах, план "Ковер", нехай кацапи лишню годину в залі очікування посидять.
показати весь коментар
20.10.2025 12:25 Відповісти
Ключове - це те, що розікрали кошти, виділені на захист обʼєктів!
показати весь коментар
20.10.2025 12:54 Відповісти
 
 