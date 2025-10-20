Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Минэнерго

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя системы передачи и маневренную генерацию в отдельных регионах.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, враг последовательно атакует элементы энергосистемы - от передачи до генерации, создавая региональные дефициты мощности. "Мы видим: это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передачи электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое", - отметил Колесник.

Чиновник также добавил, что российские войска бьют по газодобыче, транспортировке газа и гидрогенерации, чтобы ограничить возможности Украины балансировать потребление в пиковые часы.

