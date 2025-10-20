РУС
Новости Удары по энергетике
663 8

Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Минэнерго

енергетика

Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя системы передачи и маневренную генерацию в отдельных регионах.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, враг последовательно атакует элементы энергосистемы - от передачи до генерации, создавая региональные дефициты мощности. "Мы видим: это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передачи электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое", - отметил Колесник.

Чиновник также добавил, что российские войска бьют по газодобыче, транспортировке газа и гидрогенерации, чтобы ограничить возможности Украины балансировать потребление в пиковые часы.

Автор: 

обстрел (30091) Минэнерго (407)
Треба особам з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}

{У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у паливно-енергетичному комплексі" у відповідному відмінку згідно із Законом https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1122 № 5460-VI від 16.10.2012}

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Керівникам з СБУ з ГПУ НАБУ САП БЕБ …., треба працювати над цими фактами та наслідками їх бездіяльності!!
20.10.2025 11:48
Ну а ми звичайно по енергетиці ворога і далі завдавати ударів не будемо, бо не може ворог сидіти в темряві.
20.10.2025 11:50
давате більше уражень по ПС на 1000+ МVА. Був же гарний тиждень з 14 жовтня до 18 жовтня - чотири ПС. Не треба пауз.
20.10.2025 11:50
Що ви зробили, щоб цьому протидіяти?
20.10.2025 11:59
Ви ЗЕ не кажіть а то він каже що от от і буде кінець війни
20.10.2025 12:01
Та ви шо? Тільки побачили, що кацапи за допомогою всього декілької шахедів вирубають світло містечок? А ви поверніть назад наєма і його зелену команду Боневтіка для будівництва захисних споруд. Скільки там вкрали, 9 мільярдів і побудували нічого? Хто буде відповідати за прой..би Боневтіка і його воровитої та мародерної команди? На попередників спихнути не вийде, бо вони одноосібно з "ригами" у керма вже більше 6-ти років. Але наріду вже від цього не холодно і не жарко.
20.10.2025 12:05
Навіть вже і в Міненерго щось запідозрили!
20.10.2025 12:14
А ви по аеропортах, план "Ковер", нехай кацапи лишню годину в залі очікування посидять.
