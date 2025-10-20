Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Минэнерго
Россия осенью 2025 года изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь вывести из строя системы передачи и маневренную генерацию в отдельных регионах.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, враг последовательно атакует элементы энергосистемы - от передачи до генерации, создавая региональные дефициты мощности. "Мы видим: это изменение стратегии врага, которая фактически приводит к региональным дефицитам мощности генерации и передачи электроэнергии. Фактически мы видим, что враг изменил тактику ударов. Это ключевое", - отметил Колесник.
Чиновник также добавил, что российские войска бьют по газодобыче, транспортировке газа и гидрогенерации, чтобы ограничить возможности Украины балансировать потребление в пиковые часы.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період
Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період.
Керівникам з СБУ з ГПУ НАБУ САП БЕБ …., треба працювати над цими фактами та наслідками їх бездіяльності!!