Испания отправит Украине 70 генераторов в преддверии зимы, - МИД страны

В ближайшие дни Испании отправит Украине новую партию из 70 электрогенераторов, чтобы помочь ей пройти зиму на фоне массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В преддверии новой зимы необходимо обеспечить стабильность и работоспособность электроэнергетической системы. Испанское агентство по вопросам сотрудничества запланировало 70 новых генераторов, которые в ближайшие дни будут отправлены в Украину, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением в эту зиму, которая прогнозируется суровой", - отметил он.

В понедельник Альбарес проведет встречу с главой МИД Сибигой, которому передаст информацию о поддержке украинцев.

Читайте также: Испания готова отказаться от сжиженного газа из России до 2027 года

Удары РФ по энергетике

Напомним, Россия начала новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с августа 2025 года. 10 октября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В результате атаки зафиксированы прямые попадания по 19 объектам в разных регионах страны, преимущественно - по энергетической инфраструктуре.

Читайте: Россия перед зимой изменила тактику ударов по энергосистеме Украины, - Минэнерго