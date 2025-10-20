РУС
Испания отправит Украине 70 генераторов в преддверии зимы, - МИД страны

Испания отправит Украине партию генераторов

В ближайшие дни Испании отправит Украине новую партию из 70 электрогенераторов, чтобы помочь ей пройти зиму на фоне массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В преддверии новой зимы необходимо обеспечить стабильность и работоспособность электроэнергетической системы. Испанское агентство по вопросам сотрудничества запланировало 70 новых генераторов, которые в ближайшие дни будут отправлены в Украину, чтобы обеспечить электроэнергией и отоплением в эту зиму, которая прогнозируется суровой", - отметил он.

В понедельник Альбарес проведет встречу с главой МИД Сибигой, которому передаст информацию о поддержке украинцев.

Удары РФ по энергетике

Напомним, Россия начала новые атаки на энергетическую инфраструктуру Украины с августа 2025 года. 10 октября Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. В результате атаки зафиксированы прямые попадания по 19 объектам в разных регионах страны, преимущественно - по энергетической инфраструктуре.

Було б ще не погано перевірити де зараз ті генератори, які Україна отримала від ЄС раніше.
20.10.2025 13:07 Ответить
+6
Десь у герег в Епіцентрі мабуть зявляться або при маєтках слуг *****.
20.10.2025 12:56 Ответить
+4
Підтримувати належну температуру у винних льохах десь у Конченій Заспі.
20.10.2025 13:00 Ответить
Десь у герег в Епіцентрі мабуть зявляться або при маєтках слуг *****.
20.10.2025 12:56 Ответить
Було б ще не погано перевірити де зараз ті генератори, які Україна отримала від ЄС раніше.
20.10.2025 13:07 Ответить
70 генераторов. Мивину в бункере разогревать?
20.10.2025 12:59 Ответить
Підтримувати належну температуру у винних льохах десь у Конченій Заспі.
20.10.2025 13:00 Ответить
Если погреба правильно спроектированы, генераторы там не нужны)
20.10.2025 13:01 Ответить
Эти погреба с бассейном и кальянной, там генераторы ой как нужны.
20.10.2025 13:07 Ответить
Може і не потрібні. Але зайвий генератор у хаті не зайвий!
20.10.2025 13:11 Ответить
Потужно
20.10.2025 13:00 Ответить
Один -мені. Але в мене є небезпідставні сумніви що цих генераторів на всіх не вистачить.
20.10.2025 13:03 Ответить
Без зазначення потужності генераторів - це новина ні про що.
20.10.2025 13:36 Ответить
І мені! І мені! І ще цистерну, а краще дві, палива до нього.
20.10.2025 14:02 Ответить
 
 