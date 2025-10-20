РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии, - Минэнерго

Российские войска осенью 2025 года изменили подход к атакам на энергетическую инфраструктуру Украины, концентрируя удары на отдельных регионах и объектах.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в телеэфире, передает Цензор.НЕТ.

"Если раньше во время массированных атак по энергетическим объектам враг пытался поразить все и везде, то сейчас они сосредотачиваются на отдельных регионах и отдельных энергообъектах", - отмечает Колесник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Испания отправит Украине 70 генераторов в преддверии зимы, - МИД страны

По его словам,одновременно враг бьет по газодобыче и газотранспортной системе, а также по гидрогенерации, которая обеспечивает покрытие пиковых нагрузок.

Как отмечается, такое изменение тактики проявляется в последовательности ударов по критическим элементам системы: сначала обесточивают участки передачи, затем распределительные сети и локальные генерации, что затрудняет быстрое восстановление поставок электроэнергии.

"Несмотря на прицельные удары врага, государство и местное самоуправление делают все необходимое, чтобы обеспечить население доступом к энергии", - добавил заместитель министра.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ