Ворог атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту

Чернігівська область зазнала масової атаки ударних безпілотників. За даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксовано 51 повітряну ціль, зокрема 2 балістичні ракети.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

"На жаль, два "шахеди" влучили по об’єкту теплопостачання та енергетичному об’єкту в Чернігівському районі. Внаслідок цього аварійно відключено електропостачання у Чернігові та північних громадах області. Енергетики працюють над відновленням подачі електрики", - йдеться в повідомленні.

Критична інфраструктура переведена на резервні генератори. Частково розгорнуті пункти незламності; у разі тривалої відсутності електропостачання такі пункти будуть додатково розгортатися.

Блекаут у Чернігові

Внаслідок російських атак дронами Чернігів залишився без електропостачання та водопостачання.

З 5:30 ранку працівники водоканалу розпочали запуск об’єктів від альтернативних джерел живлення. У підприємстві зазначили, що докладають усіх зусиль, щоб забезпечити подачу води з тиском на рівні нижніх поверхів багатоповерхівок, та закликали мешканців заздалегідь робити запаси води.

Зранку також буде організоване підвезення води в окремі райони міста; інформація про це публікуватиметься окремо. Для зручності жителів відкриті водопровідні колонки, з яких можна набирати воду, якщо вони розташовані поруч із будинками.

Крім того, водоканал наголосив, що завдання підприємства - не лише забезпечити місто водою, а й відвести стоки з території, що передбачає запуск та контроль понад 20 насосних станцій каналізації.

