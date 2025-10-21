Враг атаковал Черниговщину беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту

Черниговская область подверглась массовой атаке ударных беспилотников. По данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в том числе 2 баллистические ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

"К сожалению, два "шахеда" попали по объекту теплоснабжения и энергетическому объекту в Черниговском районе. В результате этого аварийно отключено электроснабжение в Чернигове и северных громадах области. Энергетики работают над восстановлением подачи электричества", - говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура переведена на резервные генераторы. Частично развернуты пункты несокрушимости; в случае длительного отсутствия электроснабжения такие пункты будут дополнительно разворачиваться.

Блэкаут в Чернигове

Вследствие российских атак дронами Чернигов остался без электроснабжения и водоснабжения.

С 5:30 утра работники водоканала начали запуск объектов от альтернативных источников питания. В предприятии отметили, что прилагают все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажек, и призвали жителей заранее делать запасы воды.

Утром также будет организован подвоз воды в отдельные районы города; информация об этом будет публиковаться отдельно. Для удобства жителей открыты водопроводные колонки, из которых можно набирать воду, если они расположены рядом с домами.

Кроме того, водоканал отметил, что задача предприятия - не только обеспечить город водой, но и отвести стоки с территории, что предусматривает запуск и контроль более 20 насосных станций канализации.

