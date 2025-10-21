УКР
Ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам, - Міненерго

Через удари РФ по енергоінфраструктурі пошкоджено об’єкти в низці областей

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Коли електропостачання відновлять?

Як зазначається, виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БпЛА, відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив понад 6 мільярдів із резервного фонду на захист енергетики

Обмеження електропостачання

В Міненерго нагадують, що на сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Славутич тимчасово знеструмлений через російський обстріл енергооб’єкту

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Чернігів (848) енергетика (2803) Міненерго (1501) Дніпропетровська область (4390) Чернігівська область (1137) Чернігівський район (101)
