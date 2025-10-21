Ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам, - Міненерго

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

Коли електропостачання відновлять?

Як зазначається, виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БпЛА, відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін виділив понад 6 мільярдів із резервного фонду на захист енергетики

Обмеження електропостачання

В Міненерго нагадують, що на сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Славутич тимчасово знеструмлений через російський обстріл енергооб’єкту

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі