Ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам, - Міненерго
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
Коли електропостачання відновлять?
Як зазначається, виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БпЛА, відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.
Обмеження електропостачання
В Міненерго нагадують, що на сьогодні заплановано, що графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись з 16:00 до 20:00 в усіх регіонах України.
"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.
