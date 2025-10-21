РУС
Враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам, - Минэнерго

Из-за ударов РФ по энергоинфраструктуре повреждены объекты в ряде областей

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. Вследствие обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Когда электроснабжение восстановят?

Как отмечается, выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА, восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью.

Ограничения электроснабжения

В Минэнерго напоминают, что на сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговщину беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

Є людина яка розпіарила вироби українського виробництва для нанесення ударів вглиб кацапстану.Виявилось що в цієї людини то понос,то золотуха і все на фоні чого він записував відосик-піар.А так стелив,так стелив ...
показать весь комментарий
21.10.2025 10:22 Ответить
Це мабуть нова програма Боневтіка Позорно-Брехливого і його воровитої команди "Ротердам +", коли на укріплення за рахунок споживачів електроенергії виділяють 9 мільяордів, плюс мільярдна допомога парнерів на укріплення і захист обєктів енергоструктури, а їх просто крадуть і втікають за кордон. Нарід обійдеться бюез світла, скільки тієї осені і зими?
показать весь комментарий
21.10.2025 10:36 Ответить
 
 