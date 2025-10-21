Враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам, - Минэнерго
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Черниговской и Днепропетровской областей. Вследствие обстрелов без электроснабжения остаются потребители в городе Чернигове и части региона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
Когда электроснабжение восстановят?
Как отмечается, выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА, восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью.
Ограничения электроснабжения
В Минэнерго напоминают, что на сегодня запланировано, что графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут применяться с 16:00 до 20:00 во всех регионах Украины.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговщину беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.
