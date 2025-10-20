Кабмін виділив понад 6 мільярдів із резервного фонду на захист енергетики

Кабінет Міністрів України виділить понад 6 млрд грн із резервного фонду держбюджету на заходи зміцнення обороноздатності держави та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру.

Про це свідчить урядове розпорядження № 1135-р від 18 жовтня 2025 року.

"Виділити 6 009 382,131 тис. гривень на здійснення заходів, пов'язаних зі зміцненням обороноздатності держави та запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, зокрема для будівництва захисних споруд об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти (захист тягових підстанцій із рівнем первинної напруги 150 (110) кВ) та сектору систем життєзабезпечення критичної інфраструктури (постачання теплової енергії, водопостачання та водовідведення)", – сказано в документі.

Зокрема, кошти розподілять наступним чином:

Міністерству розвитку громад та територій (для АТ "Укрзалізниця") – 800,49 млн грн;

обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій) – 5,21 млрд грн.

Відповідальні органи мають у встановлені строки узгодити з профільними міністерствами та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури перелік об'єктів критичної інфраструктури, що підлягатимуть захисту, а також деталізований перелік витрат.

До 26 грудня 2025 року відповідальні установи мають подати звіт про використання коштів до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерства фінансів і Державної казначейської служби.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як повідомлялося, у вересні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Перед тим голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що Україна вже досягла межі в нарощуванні власних доходів бюджету, які спрямовують на фінансування потреб оборони.

Також стало відомо, що Кабінет Міністрів у законопроєкті "Про державний бюджет України на 2026 рік" передбачив створення "оборонного резерву" в обсязі 200 млрд грн, кошти з якого уряд зможе розподіляти без погодження з парламентом.

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн грн (+415 млрд грн, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

При цьому видатки на Сили Оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року). Найбільшу частку видатків оборонного бюджету традиційно спрямують на Міністерство оборони – 1,92 трлн грн, але це всього на 11 млрд грн більше, ніж наразі передбачено на 2025 рік.