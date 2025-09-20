Зеленський увів у дію рішення РНБО про фінансування оборони у 2026 році

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про пропозиції до проєкту закону "Про державний бюджет на 2026 рік" по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України".

Відповідний указ президента №692/2025 від 19 вересня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Частина пунктів уведеного в дію цим указом рішення РНБО містить гриф "для службового користування" і не оприлюднена.

Серед оприлюднених пунктів, Кабінету міністрів доручено:

передбачити у проєкті закону "Про державний бюджет на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених у 2025 році;

розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року;

ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році виплат грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

вжити у 2026 році заходів щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення, отриманого в період воєнного стану,

Своєю чергою органам сектору безпеки і оборони доручено протягом наступного року вжити заходів щодо:

посилення фінансової дисципліни та забезпечення цільового, ефективного і результативного використання бюджетних коштів;

забезпечення виконання державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, погашення дебіторської заборгованості та недопущення утворення простроченої дебіторської заборгованості; удосконалення планування та управління ресурсами у сфері безпеки і оборони.

Читайте також: Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники

Як повідомлялося, 15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.

Зокрема, видатки на Сили оборони у 2026 році заплановані в обсязі 2,8 трлн грн (+168,6 млрд грн до 2025 року).