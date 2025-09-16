Кабмін вирішив створити "оборонний резерв" на 200 мільярдів. Як його фінансуватимуть?

Кабінет Міністрів у законопроєкті "Про державний бюджет України на 2026 рік" передбачив створення "оборонного резерву" в обсязі 200 мільярдів гривень, кошти з якого уряд зможе розподіляти без погодження з парламентом.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

Вона зауважила, що найбільшою статтею видатків держбюджету наступного року, як і в попередні роки, буде національна безпека і оборона, на фінансування якої передбачено 2,8 трлн грн. Втім, це лише на 6,5% більше, порівняно з видатками, що передбачені на поточний рік.

"Найбільша новація у сфері оборонних видатків – так званий "оборонний резерв" на 200 млрд грн. Це нова бюджетна програма Мінфіну, яку уряд своїм рішенням розподілятиме між Силами оборони для оперативного реагування на потреби на полі бою", – написала Підласа.

Вона зауважила, що 60 млрд грн для "оборонного резерву" мають зібрати від перевищення планових надходжень від митниці, тобто від "детінізації" економіки.

"Буде цікаво спостерігати, як буде виконуватись "план детінізації", – зазначила Підласа.

Вона додала, що також проєкт держбюджету передбачає 44,8 млрд грн на виробництво зброї та боєприпасів в Україні, а 37,6 млрд грн – на виробництво дронів. Ці кошти враховані у загальну суму суму видатків на оборону та безпеку у розмірі 2,8 трлн грн, уточнила голова Комітету.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.