В Чернигове полностью восстановили электроснабжение после ударов РФ по энергетике, - Свириденко

По состоянию на 24 октября в Чернигове восстановлено электроснабжение для всех пользователей, несмотря на регулярные атаки российских войск на критическую энергетическую инфраструктуру.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о Черниговской области, то я могу сказать, что Чернигов уже сегодня полностью со светом", - отметила премьер.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг 21 октября 2025 года атаковал Черниговскую область беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

