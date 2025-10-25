УКР
РФ атакує енергетику України, щоб чинити соціальний тиск, - Буданов

Відключення світла

РФ цілеспрямовано б'є по українській енергетиці, щоб спричинити тотальне відключення електроенергії в країні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Il Foglio.

РФ б'є по соціально вразливих верствах

"Не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні. З такої причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", - сказав він.

За його словами, росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян із низьким рівнем доходу. Адже люди із середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки.

Військові та урядові структури також вже давно оснащені генераторами, але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення, які мають нижчий дохід", - зазначив він.

Він підкреслив, що Кремль ставить за мету саме соціальний тиск на Україну.

Розраховують на соціальне невдоволення

"Російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення всередині країни" - підсумував Буданов.

Топ коментарі
+17
Відкрив Америку - очільник ГУР
показати весь коментар
25.10.2025 13:53 Відповісти
+16
а чого ми такого ім не робимо фламингами??
показати весь коментар
25.10.2025 13:54 Відповісти
+11
Дякуємо, кеп, без тебе ми не знали. Краще попий кави... в Криму.
показати весь коментар
25.10.2025 14:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
прозрєлі...
показати весь коментар
25.10.2025 13:54 Відповісти
не можна, бо потрібно ж щось потужно показувати по Марахфону для Мудрого Наріда
показати весь коментар
25.10.2025 14:03 Відповісти
Будуть над містами запускати дирижаблі з великими екранами і акумуляторами і трансляцією "марахвону"
показати весь коментар
25.10.2025 14:32 Відповісти
якщо ми таке будемо робити фламінгами на теріторії РФ , війна швидко закінчиться. тому і заборонено ЗСУ шмаляти у відповідь
показати весь коментар
25.10.2025 16:16 Відповісти
Буданга!
Закупив генератори уже...? Мівіну є на чому приготувати?
показати весь коментар
25.10.2025 13:56 Відповісти
Світ поки не знає такої країни , як у війні капітальовала перед кривавим ворогом тільки через "соціальний тиск" . Ціль московитів зовсім інша -- це депопуляція України ... Саме тому , закриття кордонів для чоловіків є дуже адекватна відповідь !!!
показати весь коментар
25.10.2025 13:58 Відповісти
Блін,голова!Цілий голова гур!Розвідка працює!Тьху...
показати весь коментар
25.10.2025 14:01 Відповісти
Голова...
Працює....
Голова і працює або працює голова - це не для таких, як бАданов!
показати весь коментар
25.10.2025 14:17 Відповісти
Ну да... такого медійного голови розвідки ніде у світі немає
показати весь коментар
25.10.2025 16:03 Відповісти
"Потенційний кандидат"... на ексЗе!
КМІС підтвердить!!!
показати весь коментар
25.10.2025 16:05 Відповісти
О, а ось і голос обісраного кацапа. Почекай морозів, ще й по ТЕЦ Москви прилетить.
показати весь коментар
25.10.2025 14:18 Відповісти
У Великобританії ТЦК? Чи таки на ТОТ?
показати весь коментар
25.10.2025 14:19 Відповісти
Можливо, замість того, щоб з розумним виглядом стверджувати абсолютно очевидні для всіх речі, очільник ГУР розповість, яким саме чином влада планує запобігти тотальному блекауту, або, принаймні, які плануються удари у відповідь.
показати весь коментар
25.10.2025 14:27 Відповісти
Що робить Буда?
Ну, замінив Василя Васильовича,розвідку перетворив на малий диверсійний підрозділ, користь ГШ від його підрозділу якась є?
В роки другої світової,сталін міняв хід війни від донесень розвідки в самий критичний момент,рятуючи свою тоталітарну імперію від розгрому іншою тоталітарною.
показати весь коментар
25.10.2025 14:30 Відповісти
а я думал что они бьют по электрике чтоб ЗСУ по трамваям и троллейбусам было тяжелее перемещаться
показати весь коментар
25.10.2025 14:34 Відповісти
Адже люди із середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори Джерело: https://censor.net/ua/n3581628

Погано, коли людина без профільної освіти лізе не в своє діло. Це як тимчасове рішення, а промисловість від акумуляторів/інверторів та генераторів особливо не заживиш. Вже не кажучи про екологічну складову і економічну

Ворог б'є по енергетиці, щоб захопити/знищити Україну. В принципі нічого нового - війна в Югославії там подібне вже було
показати весь коментар
25.10.2025 14:36 Відповісти
Из за правителей Украины граждане очень бедные!
показати весь коментар
25.10.2025 14:38 Відповісти
Ну реально вже просто дістало слухати подібні заяви . Навіщо пояснювати очевидні речі ? Ну це ж просто пустопорожня балаканина і все .!
Невже у світі ще існують люди яким треба пояснювати на пальцях - навіщо кацапи луплять по об'єктам енергетики .??
показати весь коментар
25.10.2025 14:40 Відповісти
Цікаво як людина з середнім доходом зможе з допомогою інвертора або акумулятора забезпечити тепло, воду, каналізацію у багатоповерхівці якщо буде тотальний блекаут на кілька днів ? Це ж зупиниться одночасно вся критична інфраструктура, а якщо щей будуть морози то буде взагалі гуманітарна катастрофа.
показати весь коментар
25.10.2025 14:52 Відповісти
Кєп каже на біле що воно біле в на червоне що воно червоне , Як кава в Криму, не давить горлянку?
показати весь коментар
25.10.2025 15:01 Відповісти
Ти ж очільник ГУР, не можете відповісти симетрично, шукайте вразливості і відповідайте асиметрично. Неспроможний - звільни місто тим, хто впорається.
показати весь коментар
25.10.2025 15:13 Відповісти
задолбало пархатье
показати весь коментар
25.10.2025 16:12 Відповісти
 
 