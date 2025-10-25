РФ атакує енергетику України, щоб чинити соціальний тиск, - Буданов
РФ цілеспрямовано б'є по українській енергетиці, щоб спричинити тотальне відключення електроенергії в країні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник ГУР Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Il Foglio.
РФ б'є по соціально вразливих верствах
"Не є таємницею, що росіяни хочуть спричинити тотальне відключення електроенергії в Україні. З такої причини: на їхню думку, ці атаки мають вплив на соціально незахищені верстви українського населення", - сказав він.
За його словами, росіяни розраховують насамперед на вразливість громадян із низьким рівнем доходу. Адже люди із середнім та високим рівнем доходу мають у своєму розпорядженні всі види пристроїв, необхідних для подолання відключення електроенергії, інвертори та акумулятори. Деякі навіть мають приватні генератори, за допомогою яких можуть опалювати та освітлювати свої будинки.
Військові та урядові структури також вже давно оснащені генераторами, але люди, які постраждали від російських атак, належать до соціально незахищених верств населення, які мають нижчий дохід", - зазначив він.
Він підкреслив, що Кремль ставить за мету саме соціальний тиск на Україну.
Розраховують на соціальне невдоволення
"Російське керівництво хоче досягти повного відключення електроенергії, бо вірить, що таким чином створить соціальне невдоволення всередині країни" - підсумував Буданов.
Закупив генератори уже...? Мівіну є на чому приготувати?
Працює....
Голова і працює або працює голова - це не для таких, як бАданов!
КМІС підтвердить!!!
Ну, замінив Василя Васильовича,розвідку перетворив на малий диверсійний підрозділ, користь ГШ від його підрозділу якась є?
В роки другої світової,сталін міняв хід війни від донесень розвідки в самий критичний момент,рятуючи свою тоталітарну імперію від розгрому іншою тоталітарною.
Погано, коли людина без профільної освіти лізе не в своє діло. Це як тимчасове рішення, а промисловість від акумуляторів/інверторів та генераторів особливо не заживиш. Вже не кажучи про екологічну складову і економічну
Ворог б'є по енергетиці, щоб захопити/знищити Україну. В принципі нічого нового - війна в Югославії там подібне вже було
Невже у світі ще існують люди яким треба пояснювати на пальцях - навіщо кацапи луплять по об'єктам енергетики .??