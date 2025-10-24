УКР
Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими, - Зеленський

Зеленський про гарантії безпеки

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє, що хоче зупинити війну. Натомість він бажає влаштувати гуманітарну катастрофу цієї зими атаками на енергетичну та газову інфраструктуру України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ.

Удари РФ по енергетиці

Зеленський погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор не виявляє наміру припиняти війну. Про це, зокрема, свідчать атаки, що паралізують енергетичну інфраструктуру України.

"Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз. Дякую, що залишаєтеся з нами", - зауважив президент.

Коаліція охочих

За словами Зеленського, сьогодні на засіданні "Коаліції охочих" лідери обговорять гарантії безпеки для України, зокрема ППО та енергетичну підтримку.

"Ми обговоримо протягом засідання "Коаліції охочих" гарантії безпеки… частково, я маю на увазі протиповітряну оборону та енергетичну підтримку. Тож ми поговоримо про це. Дякую за організацію цієї зустрічі з усіма партнерами", - додав він.

Раніше повідомлялося, що російські війська восени 2025 року змінили підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України, концентруючи удари на окремих регіонах та об’єктах.

Зеленський Володимир (25946) енергетика (2827) війна в Україні (6691)
Топ коментарі
+29
Національна катастрофа вже відбулась - 20 квітня 2019 р.

зараз маємо лише її наслідки

.
24.10.2025 15:47 Відповісти
+11
І щоб запобігти цьому, Зеленський організує чергову зустріч, на якій обговорять надання Україні двох установок ППО протягом року і декількох мільйонів євро на розпил вже зараз, правильно?
24.10.2025 15:50 Відповісти
+8
А ти шо, вирішив допомогти?
24.10.2025 15:45 Відповісти
А ти шо, вирішив допомогти?
24.10.2025 15:45 Відповісти
Можна подумати він сам цього не хоче. На страждяннях наріду теж можна заробити.
24.10.2025 15:52 Відповісти
а коли він не допомагав? з 14-го, коли Україну називав повією та висміював патріотів на кшталт Парубія, коли вів бізнес та заробляв на **********? чи з 19-го, коли відводив війська з лбз, знищив ракетну програму, угандошив військо, їздив до оману, відвів війська з Чонгару із одночасним розмінуванням? чи коли у стамбулі теревенили із кацапами? чи коли начесав за 3 тис. фламінго, 1 лям гігават, знищення бункеру *****? коли, коли, коли...
24.10.2025 15:58 Відповісти
Конституцію та законодавство України, треба було виконувати, зелупню з групою осіб на посадах в Урядовому кварталі, разом з дивними держСекретарями щодо завчасної підготовки України до відсічі **********!! Зеленський же волав Захисникам України, що він не лох, що йому 42 роки, що він перисидентом числиться….
А на ділі, смерть Українців та спасіння вагнерівців та беркутні, які убивали Українців!!!
Треба, за смерть Українців, зеленському нести відповідальність…
Акакаяразніца, тут не проходить!!!
24.10.2025 16:46 Відповісти
Секрет полішинеля. Це і так зрозуміло
24.10.2025 15:45 Відповісти
24.10.2025 16:43 Відповісти
24.10.2025 15:47 Відповісти
Для прикладу, під час Другої світової війни за неповні 4 роки з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 СРСР втратив за мінімальними оцінками 26,6 мільйонів людей, тобто щодня гинуло по 19 тисяч осіб. В Афганістані радянські війська вбили 2-3 мільйона афганців з 13 мільйонів тогочасного населення, тобто фактично стратили кожного пятого громадянина Афганістану. Тоді як в Україні немає навіть і тисячної долі тих втрат, але можуть бути, через таких як ти, ухилянтів, які й надалі ховаються в тилу, замість того, щоб замінити воїнів на фронті, які вже 4й рік очікують заміни
24.10.2025 17:11 Відповісти
Ти що закликаєш його до цього?
24.10.2025 15:49 Відповісти
24.10.2025 15:50 Відповісти
але!!!
дебілка свириденка, під особистим контролем найгундосинішого зе!гніди, не допустить цього!!!
десятки млдрд буржуйських грошей поповнять офшори друзів міндічєй шифірів!
офшори спеціально підготовлені!
плєшивий окурок, не підведи свого протеже....
24.10.2025 15:50 Відповісти
А в чому проблема побити в росії всі газопроводи за допомогою БПЛА і організувати катастрофу в росії? газороводи ж ті так не прикриває ППО, як москву. Будуть санкції на газову галузь і одночасно на населення. навіть москва відчує таку відстуність газу.
24.10.2025 15:52 Відповісти
Ніяких проблєм - починай бити
24.10.2025 16:21 Відповісти
І як це зробити? Просто взяти і побити? Русня за 3,5 роки шаленої війни не спромоглася повністю нашу інфраструктуру знищити, випустивши більше 12 000 ракет, дронів та тисячі тонн снарядів і авіабомб. Як це нам зоробити?
24.10.2025 16:33 Відповісти
Хоче - але ж ми відіб"ємось - шей покажем Фламінго кацапам де раки зимують
24.10.2025 15:55 Відповісти
Та недавно народний депутат "воїн" Костенко, розказував про фейкові фламінго, і скільки треба часу, щоб застарілі радянські розробки, з яких склепали Фламінго, хоча б летіли куди треба, і хоча б на 1000 км.
24.10.2025 16:02 Відповісти
У нього уже інший лохотрон літаки
24.10.2025 17:04 Відповісти
***** хоче - це факт.

А що робить ЗЄ, щоб цього не сталося?
Купляє крани за ціною літаків для будівництва енергоблоків років через 10?
Де ***** розподілена електро-генерація?

З 2022 року від Норвегії до Японії всі шлють нам газо-генератори.
Де вони????!!!!!
24.10.2025 15:59 Відповісти
Зроби їм бензинову,опалювальну...хоч якусь.
24.10.2025 16:04 Відповісти
Наєм з Чернишовим мали запобігти цьому. Але...
24.10.2025 16:06 Відповісти
Денег нет , виноват МинЕд..
А министерство уже давно тютю, и бюджеты успешно освоены
24.10.2025 16:39 Відповісти
США , зараз , готуються оголосити рашку "спонсором тероризма" - треба зробити все можливе , аби ці законопроекти були прийняті
24.10.2025 16:19 Відповісти
Треба казатм: ми з Путіним хочемо... та далі по тексту.
24.10.2025 16:28 Відповісти
Так дай возможность спастись прифронтовым городам и селам! Выпусти хотя бы их !!!
24.10.2025 16:38 Відповісти
24.10.2025 16:42 Відповісти
За словами Найєма, його підприємство відповідає лише за захист розподільчих підстанцій "Укренерго".
показати весь коментар
24.10.2025 16:50 Відповісти
Без фінансування. Чому Шмигаль зірвав будівництво третього рівня захисту енергетичних обʼєктів.

Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найем повідомив, що за 2024 рік агентство планує звести трирівневий захист усіх 22 об'єктів енергетики України.

В березні окремим наказом президент дав доручення реалізувати проекти будівництва захисних споруд третього рівня захисту обʼєктів енергетики.

Але станом на сьогодні вказане доручення не виконується - роботи на всіх обʼєктах захисних споруд третього рівня захисту повністю зупинені внаслідок відсутності фінансування.
24.10.2025 16:54 Відповісти
...А твоя корупційна шобла брехунів і крадіїв, як може, йому в цьому допомагає. Браво, курви зелені! Вже й сліпому видно, що Гундосий виродок і ***** грають в 4 руки проти України!
показати весь коментар
24.10.2025 17:05 Відповісти
 
 