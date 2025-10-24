Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими, - Зеленський
Російський диктатор Володимир Путін не демонструє, що хоче зупинити війну. Натомість він бажає влаштувати гуманітарну катастрофу цієї зими атаками на енергетичну та газову інфраструктуру України.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ.
Удари РФ по енергетиці
Зеленський погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор не виявляє наміру припиняти війну. Про це, зокрема, свідчать атаки, що паралізують енергетичну інфраструктуру України.
"Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз. Дякую, що залишаєтеся з нами", - зауважив президент.
Коаліція охочих
За словами Зеленського, сьогодні на засіданні "Коаліції охочих" лідери обговорять гарантії безпеки для України, зокрема ППО та енергетичну підтримку.
"Ми обговоримо протягом засідання "Коаліції охочих" гарантії безпеки… частково, я маю на увазі протиповітряну оборону та енергетичну підтримку. Тож ми поговоримо про це. Дякую за організацію цієї зустрічі з усіма партнерами", - додав він.
Раніше повідомлялося, що російські війська восени 2025 року змінили підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України, концентруючи удари на окремих регіонах та об’єктах.
А на ділі, смерть Українців та спасіння вагнерівців та беркутні, які убивали Українців!!!
Треба, за смерть Українців, зеленському нести відповідальність…
Акакаяразніца, тут не проходить!!!
зараз маємо лише її наслідки
.
дебілка свириденка, під особистим контролем найгундосинішого зе!гніди, не допустить цього!!!
десятки млдрд буржуйських грошей поповнять офшори друзів міндічєй шифірів!
офшори спеціально підготовлені!
плєшивий окурок, не підведи свого протеже....
А що робить ЗЄ, щоб цього не сталося?
Купляє крани за ціною літаків для будівництва енергоблоків років через 10?
Де ***** розподілена електро-генерація?
З 2022 року від Норвегії до Японії всі шлють нам газо-генератори.
Де вони????!!!!!
А министерство уже давно тютю, и бюджеты успешно освоены
Очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найем повідомив, що за 2024 рік агентство планує звести трирівневий захист усіх 22 об'єктів енергетики України.
В березні окремим наказом президент дав доручення реалізувати проекти будівництва захисних споруд третього рівня захисту обʼєктів енергетики.
Але станом на сьогодні вказане доручення не виконується - роботи на всіх обʼєктах захисних споруд третього рівня захисту повністю зупинені внаслідок відсутності фінансування.