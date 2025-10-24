Путін хоче гуманітарної катастрофи в Україні цієї зими, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін не демонструє, що хоче зупинити війну. Натомість він бажає влаштувати гуманітарну катастрофу цієї зими атаками на енергетичну та газову інфраструктуру України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером на Даунінг-стріт, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор не виявляє наміру припиняти війну. Про це, зокрема, свідчать атаки, що паралізують енергетичну інфраструктуру України.

"Ми не самотні в цій ситуації... з самого початку війни, але особливо зараз. Дякую, що залишаєтеся з нами", - зауважив президент.

Коаліція охочих

За словами Зеленського, сьогодні на засіданні "Коаліції охочих" лідери обговорять гарантії безпеки для України, зокрема ППО та енергетичну підтримку.

"Ми обговоримо протягом засідання "Коаліції охочих" гарантії безпеки… частково, я маю на увазі протиповітряну оборону та енергетичну підтримку. Тож ми поговоримо про це. Дякую за організацію цієї зустрічі з усіма партнерами", - додав він.

Раніше повідомлялося, що російські війська восени 2025 року змінили підхід до атак на енергетичну інфраструктуру України, концентруючи удари на окремих регіонах та об’єктах.