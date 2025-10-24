РФ б’є по енергетиці, щоб підірвати стійкість України, - міноборони Естонії

Росія намагається за допомогою глибоких ударів створити енергетичну кризу в Україні, що має на меті зламати опір суспільства та підтримку продовження оборонних операцій.

про це заявив керівник відділу оборонної готовності Міністерства оборони Естонії Герт Каю.

Так, він заявив, що протягом тижня Росія продовжувала щодня завдавати масованих ударів по українській інфраструктурі.

Зміна тактики РФ

За його словами, Росія змінила свою тактику глибоких ударів, зосередившись на систематичних ударах по всій системі електропостачання.

"Ці атаки зазвичай здійснюються за допомогою дронів, але в якийсь момент також використовуються балістичні ракети або інші ракети. Тактика полягає в тому, щоб запускати десять або більше дронів на ціль з певними інтервалами, а не всі одразу, а потім продовжувати атаку дронів ракетами", – розповів Каю.

Він зауважив, що така тактики свідчить, що Росія фактично усвідомила, що не досягне швидкого військового успіху лише за допомогою бойових дій.

Росія намагається зламати суспільний спротив України.

Саме цього вони намагаються досягти, руйнуючи енергетичну інфраструктуру взимку. Вони сподіваються, що Україна зламається деінде, а не на передовій", – сказав він.

Про ситуацію на фронті

Каю наголосив, що Росія не має бажання проводити мирні переговори на високому рівні з Україною найближчим часом, але все ще намагається виграти час для досягнення своїх цілей.

Він також додав, що ситуація на полі бою є доволі статичною. Росія, як і раніше, досягає деяких тактичних успіхів, але це відбувається ціною великих втрат.

"Вони здатні підтримувати оперативний темп, але, з іншого боку, очевидно, що вони розуміють, що їм потрібен якийсь інший хід, щоб спробувати зламати Україну", – додав Каю.

