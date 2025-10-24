Німеччина вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України, - Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко провела зустріч із міністерко енергетики Німеччини Катерін Райхе, під час якої обговорили підготовку України до зими та зміцнення енергетичної стійкості.

Підтримка енергетики

"Німеччина посилює стійкість нашої критичної інфраструктури і вносить 60 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Ці кошти допоможуть швидше постачати генератори, енергетичне обладнання та мобільні теплоелектростанції. Подякувала за це рішення міністерці енергетики Німеччини Катеріні Райхе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися створити спільну робочу групу з енергетики та розширити індустріальну співпрацю. У грудні в Берліні відбудеться українсько-німецький бізнес-форум, який може стати ефективним майданчиком для нових партнерств між компаніями.

Про що ще говорили

Свириденко зауважила, що Україна запропонувала Німеччині укласти міжурядову угоду для підтримки інвесторів - за моделлю, яку вже реалізують Данія, Нідерланди, Франція та Швейцарія. Також міністерка подякувала Німеччині за активну позицію щодо використання російських активів.

"Сьогодні макрофінансова підтримка є особливо важливою, і наші німецькі партнери підтримують будь-який шлях, який дозволить використати ці активи для допомоги Україні та якнайшвидше завершити війну", - додала Свириденко.

Раніше повідомлялося, що на тлі російських атак на енергосистему України Європейський Союз вже виділив 800 млн євро для фінансування української енергетики напередодні зими, але цього недостатньо, є дефіцит у 400 мільйонів євро, який ЄС має намір заповнити.