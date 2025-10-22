Євросоюз від початку великої війни виділив 3 мільярди євро на підтримку енергосистеми України, – пані посол

Європейський Союз від початку повномасштабного Росії надав підтримку енергетичній системі України на 3 млрд євро.

Про це заявила пані посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова на бритфінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Матернова засудила чергову атаку Росії на українську критичну інфраструктуру, зазначивши, що Євросоюз продовжує працювати над посиленням енергетичних спроможностей України перед зимою.

"Атаки на енергетичну інфраструктуру та систематичне відключення електроенергії, води нас дуже турбує. Зокрема Чернігівщина досі перебуває в жахливій ситуації, і я припускаю, що в Києві знову будуть блекаути. І ми підтримали енергетичну систему України на суму 3 млрд євро з початку повномасштабного вторгнення РФ", – сказала Матернова.

За її словами, напередодні колеги з ЄС вирушили до Чернігова, а також працюють в інших частинах України, щоб оцінити потреби України в енергетичній сфері на зиму.

Матернова наголосила, що ЄС не розпочинав із підготовки до цього зимового сезону зараз, а розпочав ще наприкінці минулого зимового сезону.

Пані посол нагадала, що Євросоюз надає фінансування тепер навіть для закупівлі газу, зокрема гарантувавши дві позики від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму 800 млн євро для фінансування закупівлі газу.

Також Євросоюз надає обладнання для ремонту обладнання, як газового, так і електричного, і доставляє його в Україну через Європейський механізм цивільного захисту.

Матернова навела приклад, нагадавши, що у Вільнюсі розібрали цілу теплову електростанцію й по частинах привезли в Україну для допомоги громадянам, що відбулося через Механізм цивільного захисту ЄС.

У контексті надання допомоги України, Матернова назвала дві інші важливі сфери підтримки. Одна з них – це підключення України та Молдови до континентальної електромережі, де з європейської мережі може надходити в українську електромережу до 2,1 гігават електроенергії на день.

"Ми також маємо багато проєктів по всій Україні, які підтримують розвиток розподіленого енергопостачання, включно з відновлюваними джерелама енергії", – додала вона.

Другий напрямок, як зазначила Матернова, це допомога в рамках Ukraine Facility щодо розвитку системи розподілу електроенергії.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Рада ЄС із питань закордонних справ доручила Європейські Комісії розробити додаткові заходи для підтримки енергетичної безпеки України в умовах російських атак.

У середині жовтня повідомлялося, що Європейський Союз наразі працює над додатковими 100 млн євро для України перед початком зимового періоду.

До того Єврокомісія на тлі цілеспрямованих російських ударів по українській енергетиці заявила, що Євросоюз має потужності на продовження підтримки України для забезпечення проходження зимового періоду.

У середині вересня ЄС оголосив про додаткове фінансування в розмірі 40 млн євро для підготовки до зими та посилення захисту цивільного населення в Україні.