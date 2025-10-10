Євросоюз має запас потужності для допомоги Україні напередодні зими, – ЄК

Європейська Комісія на тлі цілеспрямованих російських ударів по українській енергетиці заявила, що Європейський Союз має потужності на продовження підтримки України для забезпечення проходження зимового періоду.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі, передає Укрінформ.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо ці удари. На жаль, це не є чимось новим, адже таке відбувається з початку війни. Росія хірургічно та стратегічно знищує, атакує та націлюється на українську енергетичну інфраструктуру, і це абсолютно ганебно", – сказала Ітконен, коментуючи останню серію російських ударів у ніч проти 10 жовтня.

За словами Ітконен, Євросоюз підтримує зв'язок із українською владою, а також із представниками "Групи семи", додавши, що ЄС "продовжуватиме підтримувати Україну як у плані відновлення інфраструктури, так і в наданні зимової допомоги, як це було минулого року".

"У нас є додаткові потужності як для України, так і для Молдови, і ми продовжуватимемо допомагати. Наразі тривають інтенсивні дискусії, і Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому, оскільки надворі стає холодніше", – зазначила Ітконен.

Вона підкреслила, що російські удари завдають шкоди не лише інфраструктурі, але й критично важливим сервісам, у тому числі лікарням і школам.

Як повідомлялося, в середині вересня ЄС оголосив про додаткове фінансування в розмірі 40 млн євро для підготовки до зими та посилення захисту цивільного населення в Україні.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил, у ніч на 10 жовтня російські окупанти вдарили по Україні безпілотниками та ракетами різних типів. Всього ворог застосував для атаки 32 ракети та 465 БпЛА. Сили протиповітряної оборони знешкодили 420 цілей.

Метою ударів були переважно інфраструктурні об'єкти, через влучання по одному із них лівий берег Києва опинився без світла.