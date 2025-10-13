Євросоюз виділить Україні додаткові 100 мільйонів євро перед початком зими, – Каллас

Європейський Союз наразі працює над додатковими 100 млн євро для України перед початком зимового періоду.

Як заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас на пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві, кошти будуть спрямовані на генератори, укриття та спорядження для холодної погоди.

За словами Каллас, Євросоюз вже мобілізував 800 млн євро на підтримку України цієї зими.

"Україна має нашу повну підтримку. Цього року Європейський Союз надає Україні рекордний рівень військової підтримки. Санкції ЄС вже позбавили Росію сотень мільярдів євро для фінансування її війни. Незабаром ми вживемо нових заходів, спрямованих на доходи Росії від енергетики, фінансів та торгівлі. Військова економіка Росії вже слабка. Ми зробимо її слабшою", – також підкреслила Каллас.

Раніше Європейська Комісія на тлі цілеспрямованих російських ударів по українській енергетиці заявила, що Європейський Союз має потужності на продовження підтримки України для забезпечення проходження зимового періоду.

У середині вересня ЄС оголосив про додаткове фінансування в розмірі 40 млн євро для підготовки до зими та посилення захисту цивільного населення в Україні.