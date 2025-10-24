РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9888 посетителей онлайн
Новости Поддержка энергетики Украины
155 3

Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, - Свириденко

Поддержка энергетики Украины

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с министром энергетики Германии Катерин Райхе, во время которой обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Свириденко сообщила в телеграм-канале.

Поддержка энергетики

"Германия усиливает устойчивость нашей критической инфраструктуры и вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции. Поблагодарила за это решение министра энергетики Германии Катерине Райхе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Норвегия предоставит Украине около $150 млн на поддержку энергетики, - премьер Стере

Отмечается, что стороны договорились создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество. В декабре в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между компаниями.

О чем еще говорили

Свириденко отметила, что Украина предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов - по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария. Также министр поблагодарила Германию за активную позицию по использованию российских активов.

Также читайте: Евросоюз с начала большой войны выделил 3 миллиарда евро на поддержку энергосистемы Украины, - госпожа посол

"Сегодня макрофинансовая поддержка является особенно важной, и наши немецкие партнеры поддерживают любой путь, который позволит использовать эти активы для помощи Украине и как можно скорее завершить войну", - добавила Свириденко.

Ранее сообщалось, что на фоне российских атак на энергосистему Украины Европейский Союз уже выделил 800 млн евро для финансирования украинской энергетики накануне зимы, но этого недостаточно, есть дефицит в 400 миллионов евро, который ЕС намерен восполнить.

Автор: 

Германия (7337) энергетика (2715) Свириденко Юлия (259)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
60- ти високопосадовцям вже ***** мороз
показать весь комментарий
24.10.2025 13:47 Ответить
А скількі ви ******** ригозелені внесли у фонд підтримки енергетики України???
показать весь комментарий
24.10.2025 13:57 Ответить
Ділимо на три і маємо реальну суму. Решта по кишенях українських мародерів від влади.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:53 Ответить
 
 