Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с министром энергетики Германии Катерин Райхе, во время которой обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Свириденко сообщила в телеграм-канале.

Поддержка энергетики

"Германия усиливает устойчивость нашей критической инфраструктуры и вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Эти средства помогут быстрее поставлять генераторы, энергетическое оборудование и мобильные теплоэлектростанции. Поблагодарила за это решение министра энергетики Германии Катерине Райхе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество. В декабре в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между компаниями.

О чем еще говорили

Свириденко отметила, что Украина предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов - по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария. Также министр поблагодарила Германию за активную позицию по использованию российских активов.

"Сегодня макрофинансовая поддержка является особенно важной, и наши немецкие партнеры поддерживают любой путь, который позволит использовать эти активы для помощи Украине и как можно скорее завершить войну", - добавила Свириденко.

Ранее сообщалось, что на фоне российских атак на энергосистему Украины Европейский Союз уже выделил 800 млн евро для финансирования украинской энергетики накануне зимы, но этого недостаточно, есть дефицит в 400 миллионов евро, который ЕС намерен восполнить.