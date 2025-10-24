РФ бьет по энергетике, чтобы подорвать устойчивость Украины, – Минобороны Эстонии

Россия пытается с помощью глубоких ударов создать энергетический кризис в Украине, что имеет целью сломать сопротивление общества и поддержку продолжения оборонительных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил руководитель отдела оборонной готовности Министерства обороны Эстонии Герт Каю.

Так, он заявил, что в течение недели Россия продолжала ежедневно наносить массированные удары по украинской инфраструктуре.

Изменение тактики РФ

По его словам, Россия изменила свою тактику глубоких ударов, сосредоточившись на систематических ударах по всей системе электроснабжения.

"Эти атаки обычно осуществляются с помощью дронов, но в какой-то момент также используются баллистические ракеты или другие ракеты. Тактика заключается в том, чтобы запускать десять или более дронов на цель с определенными интервалами, а не все сразу, а затем продолжать атаку дронов ракетами", - рассказал Каю.

Он отметил, что такая тактика свидетельствует, что Россия фактически осознала, что не достигнет быстрого военного успеха только с помощью боевых действий.

Россия пытается сломать общественное сопротивление Украины.

Именно этого они пытаются достичь, разрушая энергетическую инфраструктуру зимой. Они надеются, что Украина сломается в другом месте, а не на передовой", - сказал он.

О ситуации на фронте

Каю отметил, что Россия не имеет желания проводить мирные переговоры на высоком уровне с Украиной в ближайшее время, но все еще пытается выиграть время для достижения своих целей.

Он также добавил, что ситуация на поле боя довольно статична. Россия по-прежнему достигает некоторых тактических успехов, но это происходит ценой больших потерь.

"Они способны поддерживать оперативный темп, но, с другой стороны, очевидно, что они понимают, что им нужен какой-то другой ход, чтобы попытаться сломать Украину", - добавил Каю.

