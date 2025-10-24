Ситуация с электричеством в некоторых громадах Черниговщины остается очень сложной, - ОВА
Российские войска в течение суток 44 раза били по Черниговщине. Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной.
Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
В 22 населенных пунктах раздавались взрывы.
Что атаковали россияне?
Вражеские "шахеды" атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные ликвидировали возгорание.
Также оккупанты ударили по промышленной зоне Чернигова.
Ситуация с электроэнергией
"Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны - есть пункты несокрушимости. Такие ячейки определены в каждой громаде", - отметил глава области.
Обстрелы Черниговщины
21 октября 2025 года российские захватчики атаковали Чернигов, в результате чего город и северные громады области остались без света. Больницы, учреждения соцсферы и коммунальные предприятия работают на резервном питании, вода в домах есть преимущественно до 4-5 этажей. Кое-где восстановительные работы невозможны из-за угрозы новых обстрелов.
