Ситуация с электричеством в некоторых громадах Черниговщины остается очень сложной, - ОВА

Какова ситуация с электричеством в Черниговской области?

Российские войска в течение суток 44 раза били по Черниговщине. Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной.

Об этом сообщил глава ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

В 22 населенных пунктах раздавались взрывы.

Что атаковали россияне?

Вражеские "шахеды" атаковали промышленное предприятие в Черниговском районе. На месте прилета возник пожар - пожарные ликвидировали возгорание.

Также оккупанты ударили по промышленной зоне Чернигова.

Читайте: ЕС помогает Украине во время блэкаута на Черниговщине, - Матернова

Ситуация с электроэнергией

"Ситуация со светом в некоторых громадах остается очень сложной. Энергетики продолжают ремонтные работы. Чтобы подзарядить телефоны - есть пункты несокрушимости. Такие ячейки определены в каждой громаде", - отметил глава области.

Обстрелы Черниговщины

21 октября 2025 года российские захватчики атаковали Чернигов, в результате чего город и северные громады области остались без света. Больницы, учреждения соцсферы и коммунальные предприятия работают на резервном питании, вода в домах есть преимущественно до 4-5 этажей. Кое-где восстановительные работы невозможны из-за угрозы новых обстрелов.

Чернигов (951) энергетика (2723) Тарифы на электроэнергию (2266) Черниговская область (1370) Черниговский район (106)
24.10.2025 10:28 Ответить
Чому не державною?
24.10.2025 10:58 Ответить
Якщо немає світла, спершу перевірте, чи проблема у вашій квартирі/будинку, чи по всій вулиці. Якщо проблема у вашій квартирі, перевірте автоматичні вимикачі. Якщо у будинку (наприклад, в багатоквартирному), зверніться до керуючої компанії або ОСББ. Якщо світла немає по всій вулиці, у всьому місті - женіть Zeлю нахєр!
24.10.2025 10:45 Ответить
Якщо світла немає по всій країні - женіть самогон
24.10.2025 10:53 Ответить
Так звана "держава" повністю самоусунулася від виконання своїх обов'язків по захисту у і забезпечення основними засобами життя ( світло, тепло) громадян. Це означає, що суспільний договір - знищено, і громадяни більше нічим не зобов'язані такій "державі". Робіть висновки, і не сидіть, як барани, або лаптєногі, в лайні.
24.10.2025 11:12 Ответить
 
 