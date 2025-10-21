ЕС помогает Украине во время блэкаута в Черниговской области, - Матернова
Европейский Союз проинформирован о сложной ситуации в Чернигове после последних российских атак и продолжает реализацию программы "зимней" помощи Украине, которую начали готовить еще в конце прошлого отопительного сезона.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом во время форума Accession Exchange Forum в Киеве сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
"Предполагаю, мои коллеги уже направляются в Чернигов, чтобы оценить, как мы можем помочь в связи с обесточиванием и прекращением водоснабжения после атак прошлой ночью", - отметила дипломат.
По ее словам, нынешняя зимняя поддержка ЕС для Украины охватывает четыре основных направления:
Импорт электроэнергии из ЕС объемом до 2,1 ГВт в день, что является критически важным в случаях повреждения украинской генерации.
Финансирование закупки запасов газа - на это Украина получила 800 млн евро от Европейского инвестиционного банка и ЕБРР.
Поставка оборудования для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры через Механизм гражданской защиты ЕС;
- Гуманитарная "зимняя" помощь - недавно ЕС выделил на эти цели 40 млн евро для поддержки украинцев в холодный период.
Блэкаут на Черниговщине
Ночью 21 октября российские захватчики массированно атаковали Черниговскую область беспилотниками. По данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в частности 2 баллистические ракеты. Зафиксировано попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту.
В результате русских атак дронами Чернигов остался без электроснабжения и водоснабжения.
По всей области критическая инфраструктура переведена на резервные генераторы. Частично развернуты пункты несокрушимости; в случае длительного отсутствия электроснабжения такие пункты будут дополнительно разворачиваться.
По информации Минэнерго, выполнению аварийно-восстановительных работ мешает воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА, восстановление потребителей начнется как только позволит ситуация с безопасностью.
Надіємось, що з ЄС самостійно її розподілятимуть і розберуться з реальним станом речей.