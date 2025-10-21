РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9242 посетителя онлайн
Новости Санкции ЕС против России
80 1

Посол ЕС Матернова надеется на принятие 19-го пакета санкций против России

Матернова о принятии 19-го пакета санкций ЕС

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ожидает, что лидеры ЕС на этой неделе согласуют новый санкционный пакет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала в комментарии журналистам во время Accession Exchange Forum в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На вопрос об ожиданиях от предстоящего саммита посол ЕС в США Стена Матернова ответила, что предпочитает говорить не об ожиданиях, а о надеждах.

"Я надеюсь, что нам удастся достичь консенсуса по 19-му пакету санкций, а также договориться о репарационном займе, подкрепленном замороженными российскими активами. Считаю, это станет очень сильным сигналом как для Украины, так и для России", - подчеркнула Матернова.

Принятие 19-го пакета санкций

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз планирует утвердить новый, 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о возможном блокировании Венгрией 19-го пакета санкций ЕС, якобы в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Сейчас главным противником принятия санкций является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своих заявлениях Фико настаивает, что Словакия не поддержит новый пакет санкций, пока не будут учтены ее экономические и энергетические интересы - в частности, в сфере климатической и энергетической политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС уже на этой неделе может принять новые решения по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, - Матернова

Что будет включать 19 пакет санкций ЕС против РФ

19 сентября 2025 года был представлен 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который будет включать ряд новых ограничений в сферах энергетики, финансов и технологий. Этот пакет имеет целью усилить давление на Россию и ограничить ее экономические возможности. В частности предлагаются следующие ограничения:

Энергетический сектор

  • ЕС планирует полный запрет импорта российского СПГ на свои рынки до 1 января 2027 года, что на год раньше предварительно запланированного срока;

  • Вводятся санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти", включая замораживание активов и запрет транзакций;

  • В санкционный список добавляются 118 судов "теневого флота", которые помогают обходить ограничения на транспортировку российской нефти.

Финансовый сектор

  • Запрет транзакций для российских банков.

  • Санкции против криптоплатформ.

  • Ограничения для иностранных банков.

Также планируется ввести ограничения на транзакции с компаниями, расположенными в специальных экономических зонах, которые могут быть использованы для обхода санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис анонсировал 20-й пакет санкций ЕС против России: энергетика, финансы и новые тарифы

Автор: 

россия (97739) санкции (11938) Матернова Екатерина (87)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тьотя....йди на лісом. Зовсім непотрібні в Києві посольства нахаляву існують. Всіх геть.
показать весь комментарий
21.10.2025 13:26 Ответить
 
 