Посол ЕС Матернова надеется на принятие 19-го пакета санкций против России
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ожидает, что лидеры ЕС на этой неделе согласуют новый санкционный пакет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала в комментарии журналистам во время Accession Exchange Forum в Киеве.
На вопрос об ожиданиях от предстоящего саммита посол ЕС в США Стена Матернова ответила, что предпочитает говорить не об ожиданиях, а о надеждах.
"Я надеюсь, что нам удастся достичь консенсуса по 19-му пакету санкций, а также договориться о репарационном займе, подкрепленном замороженными российскими активами. Считаю, это станет очень сильным сигналом как для Украины, так и для России", - подчеркнула Матернова.
Принятие 19-го пакета санкций
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз планирует утвердить новый, 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о возможном блокировании Венгрией 19-го пакета санкций ЕС, якобы в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.
Сейчас главным противником принятия санкций является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своих заявлениях Фико настаивает, что Словакия не поддержит новый пакет санкций, пока не будут учтены ее экономические и энергетические интересы - в частности, в сфере климатической и энергетической политики.
Что будет включать 19 пакет санкций ЕС против РФ
19 сентября 2025 года был представлен 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который будет включать ряд новых ограничений в сферах энергетики, финансов и технологий. Этот пакет имеет целью усилить давление на Россию и ограничить ее экономические возможности. В частности предлагаются следующие ограничения:
Энергетический сектор
-
ЕС планирует полный запрет импорта российского СПГ на свои рынки до 1 января 2027 года, что на год раньше предварительно запланированного срока;
-
Вводятся санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти", включая замораживание активов и запрет транзакций;
-
В санкционный список добавляются 118 судов "теневого флота", которые помогают обходить ограничения на транспортировку российской нефти.
Финансовый сектор
-
Запрет транзакций для российских банков.
-
Санкции против криптоплатформ.
-
Ограничения для иностранных банков.
Также планируется ввести ограничения на транзакции с компаниями, расположенными в специальных экономических зонах, которые могут быть использованы для обхода санкций.
