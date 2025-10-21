Посол ЕС Матернова надеется на принятие 19-го пакета санкций против России

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ожидает, что лидеры ЕС на этой неделе согласуют новый санкционный пакет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом она сказала в комментарии журналистам во время Accession Exchange Forum в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На вопрос об ожиданиях от предстоящего саммита посол ЕС в США Стена Матернова ответила, что предпочитает говорить не об ожиданиях, а о надеждах.

"Я надеюсь, что нам удастся достичь консенсуса по 19-му пакету санкций, а также договориться о репарационном займе, подкрепленном замороженными российскими активами. Считаю, это станет очень сильным сигналом как для Украины, так и для России", - подчеркнула Матернова.

Принятие 19-го пакета санкций

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский Союз планирует утвердить новый, 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг слухи о возможном блокировании Венгрией 19-го пакета санкций ЕС, якобы в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

Сейчас главным противником принятия санкций является премьер-министр Словакии Роберт Фицо. В своих заявлениях Фико настаивает, что Словакия не поддержит новый пакет санкций, пока не будут учтены ее экономические и энергетические интересы - в частности, в сфере климатической и энергетической политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС уже на этой неделе может принять новые решения по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, - Матернова

Что будет включать 19 пакет санкций ЕС против РФ

19 сентября 2025 года был представлен 19-й пакет санкций Европейского Союза против России, который будет включать ряд новых ограничений в сферах энергетики, финансов и технологий. Этот пакет имеет целью усилить давление на Россию и ограничить ее экономические возможности. В частности предлагаются следующие ограничения:

Энергетический сектор

ЕС планирует полный запрет импорта российского СПГ на свои рынки до 1 января 2027 года, что на год раньше предварительно запланированного срока;

Вводятся санкции против "Роснефти" и "Газпромнефти", включая замораживание активов и запрет транзакций;

В санкционный список добавляются 118 судов "теневого флота", которые помогают обходить ограничения на транспортировку российской нефти.

Финансовый сектор

Запрет транзакций для российских банков.

Санкции против криптоплатформ.

Ограничения для иностранных банков.

Также планируется ввести ограничения на транзакции с компаниями, расположенными в специальных экономических зонах, которые могут быть использованы для обхода санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будрис анонсировал 20-й пакет санкций ЕС против России: энергетика, финансы и новые тарифы