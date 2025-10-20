ЕС уже на этой неделе может принять новые решения по использованию замороженных активов РФ для помощи Украине, - Матернова

Европейский Союз уже направляет доходы, полученные от российских замороженных активов, на финансирование поставок оружия для Украины, а работа над разработкой механизмов дальнейшего использования этих средств продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Я полностью согласна с тем, что Российская Федерация нарушила любое законодательство, которое вообще существует в Международном праве, и я не думаю, что по этому поводу возникнут какие-то вопросы, что мы сделали сразу после того, как началось полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину, мы заморозили российские активы и поместили их на отдельные счета. Все страны G7 это сделали и большинство из этих активов находится в Европе. И дальше в 2024 году мы начали использовать депозиты по этим займам. И мы таким образом предоставляли Украине оружие. То есть таким образом у Российской Федерации мы забираем на вооружение и 1,5 миллиарда этих активов сейчас проходят по датской модели и они идут напрямую в оборонный сектор Украины. Так что это то, что сейчас уже внедряется", - сказала она.

Матернова отметила, что надеется, что на следующей уже неделе будут дальнейшие решения относительно российских активов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит от Японии первые средства от замороженных активов РФ в начале 2026 года

РФ гарантирует заем только через репарации

"Если говорить о том, что происходит сейчас, то мы говорим об использовании активов как таковых для того, чтобы дать существенный заем этими активами, которые будут поддерживаться странами-членами Европейского Союза. Заем, который должен выплачиваться только из репараций Российской Федерации. Если нет репараций Российской Федерации, то в таком случае ничего не нужно выплачивать. Вот такая идея этого займа и сейчас происходит большое обсуждение по этому вопросу. И я надеюсь, что на следующей уже неделе мы увидим дальнейшие решения. Возможно будут какие-то политические решения уже на следующей неделе увидим. Но идея заключается в том, что чтобы не использовать активы, для того, чтобы их изъять, а использовать их для того, чтобы застраховать заем. И я почти уверена, что мы этого достигнем. И я надеюсь, что это произойдет уже в этом месяце и что мы сможем подготовить законодательство", - отметила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономическое давление заставит РФ сесть за стол переговоров, - Стубб