Посол ЄС Матернова сподівається на ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова очікує, що лідери ЄС цього тижня погодять новий санкційний пакет.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала у коментарі журналістам під час Accession Exchange Forum у Києві.

На запитання про очікування від майбутнього саміту посол ЄС у США Стіна Матернова відповіла, що воліє говорити не про очікування, а про сподівання.

"Я сподіваюся, що нам вдасться досягти консенсусу щодо 19-го пакету санкцій, а також домовитися про репараційну позику, підкріплену замороженими російськими активами. Вважаю, це стане дуже сильним сигналом як для України, так і для Росії", - наголосила Матернова.

Ухвалення 19-го пакету санкцій

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз планує затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у четвер, 23 жовтня.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про можливе блокування Угорщиною 19-го пакета санкцій ЄС, нібито у зв’язку з майбутньою зустріччю Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.

Наразі головним противником прийняття санкцій є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У своїх заявах Фіко наполягає, що Словаччина не підтримає новий пакет санкцій, поки не буде враховано її економічні та енергетичні інтереси - зокрема, у сфері кліматичної та енергетичної політики.

Що включатиме 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня 2025 року був представлений 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який включатиме низку нових обмежень у сферах енергетики, фінансів та технологій. Цей пакет має на меті посилити тиск на Росію та обмежити її економічні можливості. Зокрема пропонуються такі обмеження:

Енергетичний сектор:

ЄС планує повну заборону імпорту російського ЗПГ на свої ринки до 1 січня 2027 року, що на рік раніше за попередньо запланований термін;

Запроваджуються санкції проти "Роснефти" та "Газпромнефти", включаючи заморожування активів та заборону транзакцій;

До санкційного списку додаються 118 суден "тіньового флоту", які допомагають обходити обмеження на транспортування російської нафти.

Фінансовий сектор:

Заборона транзакцій для російських банків.

Санкції проти криптоплатформ.

Обмеження для іноземних банків.

Також планується ввести обмеження на транзакції з компаніями, розташованими в спеціальних економічних зонах, що можуть бути використані для обходу санкцій.

