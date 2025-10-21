Посол ЄС Матернова сподівається на ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова очікує, що лідери ЄС цього тижня погодять новий санкційний пакет.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це вона сказала у коментарі журналістам під час Accession Exchange Forum у Києві.
На запитання про очікування від майбутнього саміту посол ЄС у США Стіна Матернова відповіла, що воліє говорити не про очікування, а про сподівання.
"Я сподіваюся, що нам вдасться досягти консенсусу щодо 19-го пакету санкцій, а також домовитися про репараційну позику, підкріплену замороженими російськими активами. Вважаю, це стане дуже сильним сигналом як для України, так і для Росії", - наголосила Матернова.
Ухвалення 19-го пакету санкцій
Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз планує затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у четвер, 23 жовтня.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто спростував чутки про можливе блокування Угорщиною 19-го пакета санкцій ЄС, нібито у зв’язку з майбутньою зустріччю Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті.
Наразі головним противником прийняття санкцій є прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У своїх заявах Фіко наполягає, що Словаччина не підтримає новий пакет санкцій, поки не буде враховано її економічні та енергетичні інтереси - зокрема, у сфері кліматичної та енергетичної політики.
Що включатиме 19 пакет санкцій ЄС проти РФ
19 вересня 2025 року був представлений 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, який включатиме низку нових обмежень у сферах енергетики, фінансів та технологій. Цей пакет має на меті посилити тиск на Росію та обмежити її економічні можливості. Зокрема пропонуються такі обмеження:
Енергетичний сектор:
-
ЄС планує повну заборону імпорту російського ЗПГ на свої ринки до 1 січня 2027 року, що на рік раніше за попередньо запланований термін;
-
Запроваджуються санкції проти "Роснефти" та "Газпромнефти", включаючи заморожування активів та заборону транзакцій;
-
До санкційного списку додаються 118 суден "тіньового флоту", які допомагають обходити обмеження на транспортування російської нафти.
Фінансовий сектор:
-
Заборона транзакцій для російських банків.
-
Санкції проти криптоплатформ.
-
Обмеження для іноземних банків.
Також планується ввести обмеження на транзакції з компаніями, розташованими в спеціальних економічних зонах, що можуть бути використані для обходу санкцій.
