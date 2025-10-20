Будріс анонсував 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: енергетика, фінанси й нові тарифи
Наступний, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії може включати додаткові тарифи на товари з РФ і Білорусі, а також обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Будріс наголосив, що деякі сфери залишаються поза чинними обмеженнями. "Це енергетика, фінанси, а також тарифи на російські та білоруські товари. Тож ми маємо вже працювати над цими питаннями в межах 20-го пакета санкцій", - зазначив він.
Нагадаємо, Європейський Союз планує затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у четвер, 23 жовтня.
