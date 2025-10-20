УКР
Санкції ЄС проти Росії
Будріс анонсував 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії: енергетика, фінанси й нові тарифи

Кястутіс Будріс про вимоги РФ щодо припинення війни

Наступний, 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії може включати додаткові тарифи на товари з РФ і Білорусі, а також обмеження в енергетичному та фінансовому секторах.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Будріс наголосив, що деякі сфери залишаються поза чинними обмеженнями. "Це енергетика, фінанси, а також тарифи на російські та білоруські товари. Тож ми маємо вже працювати над цими питаннями в межах 20-го пакета санкцій", - зазначив він.

Нагадаємо, Європейський Союз планує затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у четвер, 23 жовтня.

"може"...
20.10.2025 12:05 Відповісти
але не точно...
20.10.2025 12:09 Відповісти
чергова нікчемна писулька,і як вам не шкода витрачати на безглузду писанину час,нафту та газ як купували і купуєте,торгівля через посередників триває,....
20.10.2025 12:08 Відповісти
Здесь, главное сложить правильно руки для фото и морду лица умную скрючить.
20.10.2025 12:12 Відповісти
20-й пакет санкций... 20-й, Карл! Все, что нужно понимать об их эффективности
20.10.2025 12:17 Відповісти
а вона присутня ця ефективність чи це бутафорія??
20.10.2025 13:23 Відповісти
А 19-й вже орбан дозволив ввести?
20.10.2025 12:35 Відповісти
 
 