Будрис анонсировал 20-й пакет санкций ЕС против России: энергетика, финансы и новые тарифы
Следующий, 20-й пакет санкций ЕС против России может включать дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также ограничения в энергетическом и финансовом секторах.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Будрис подчеркнул, что некоторые сферы остаются вне действующих ограничений. "Это энергетика, финансы, а также тарифы на российские и белорусские товары. Поэтому мы должны уже работать над этими вопросами в рамках 20-го пакета санкций", - отметил он.
Напомним, Европейский Союз планирует утвердить новый, 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября.
