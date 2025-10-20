РУС
Будрис анонсировал 20-й пакет санкций ЕС против России: энергетика, финансы и новые тарифы

Кястутис Будрис о требованиях РФ о прекращении войны

Следующий, 20-й пакет санкций ЕС против России может включать дополнительные тарифы на товары из РФ и Беларуси, а также ограничения в энергетическом и финансовом секторах.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Будрис подчеркнул, что некоторые сферы остаются вне действующих ограничений. "Это энергетика, финансы, а также тарифы на российские и белорусские товары. Поэтому мы должны уже работать над этими вопросами в рамках 20-го пакета санкций", - отметил он.

Напомним, Европейский Союз планирует утвердить новый, 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября.

санкции (11934) Евросоюз (17717) Будрис Кястутис (12)
"може"...
показать весь комментарий
20.10.2025 12:05 Ответить
але не точно...
показать весь комментарий
20.10.2025 12:09 Ответить
чергова нікчемна писулька,і як вам не шкода витрачати на безглузду писанину час,нафту та газ як купували і купуєте,торгівля через посередників триває,....
показать весь комментарий
20.10.2025 12:08 Ответить
Здесь, главное сложить правильно руки для фото и морду лица умную скрючить.
показать весь комментарий
20.10.2025 12:12 Ответить
20-й пакет санкций... 20-й, Карл! Все, что нужно понимать об их эффективности
показать весь комментарий
20.10.2025 12:17 Ответить
 
 