ЕС планирует принять 19-й пакет санкций против России 23 октября, - Каллас

Каллас о возможной отправке войск в Украину

Европейский Союз планирует утвердить новый, 19-й пакет санкций против России в четверг, 23 октября.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"На этой неделе мы ожидаем принятия 19-го пакета санкций", - сказала Каллас, уточнив, что решение примут на встрече лидеров в четверг.

Она также отметила, что ЕС приветствует усилия президента США Дональда Трампа, направленные на достижение мира в Украине, однако подчеркнула, что Россия не демонстрирует готовности к мирным переговорам.

"Россия понимает только силу и соглашается на переговоры только тогда, когда ее реально заставляют это сделать. Сейчас мы этого не видим", - заявила Каллас.

санкции (11934) Евросоюз (17717) Каллас Кая (296)
