ЄС планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня, - Каллас

Європейський Союз планує затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у четвер, 23 жовтня.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Цього тижня ми очікуємо ухвалення 19-го пакета санкцій", - сказала Каллас, уточнивши, що рішення ухвалять на зустрічі лідерів у четвер.

Вона також відзначила, що ЄС вітає зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, однак підкреслила, що Росія не демонструє готовності до мирних переговорів.

"Росія розуміє лише силу і погоджується на переговори лише тоді, коли її реально змушують це зробити. Наразі ми цього не бачимо", - заявила Каллас.

