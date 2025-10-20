ЄС планує ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії 23 жовтня, - Каллас
Європейський Союз планує затвердити новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у четвер, 23 жовтня.
Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Цього тижня ми очікуємо ухвалення 19-го пакета санкцій", - сказала Каллас, уточнивши, що рішення ухвалять на зустрічі лідерів у четвер.
Вона також відзначила, що ЄС вітає зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні, однак підкреслила, що Росія не демонструє готовності до мирних переговорів.
"Росія розуміє лише силу і погоджується на переговори лише тоді, коли її реально змушують це зробити. Наразі ми цього не бачимо", - заявила Каллас.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Diesel_Sasha
показати весь коментар20.10.2025 13:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль