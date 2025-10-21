ЄС допомагає Україні під час блекауту на Чернігівщині, - Матернова

Європейський Союз поінформований про складну ситуацію в Чернігові після останніх російських атак і продовжує реалізацію програми "зимової" допомоги Україні, яку почали готувати ще наприкінці минулого опалювального сезону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час форуму Accession Exchange Forum у Києві повідомила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Припускаю, мої колеги вже прямують до Чернігова, щоб оцінити, як ми можемо допомогти у зв’язку зі знеструмленням та припиненням водопостачання після атак минулої ночі", - зазначила дипломатка.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За її словами, цьогорічна зимова підтримка ЄС для України охоплює чотири основні напрями:

Імпорт електроенергії з ЄС обсягом до 2,1 ГВт на день, що є критично важливим у випадках пошкодження української генерації. Фінансування закупівлі запасів газу — на це Україна отримала 800 млн євро від Європейського інвестиційного банку та ЄБРР. Постачання обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури через Механізм цивільного захисту ЄС; Гуманітарна "зимова" допомога — нещодавно ЄС виділив на ці цілі 40 млн євро для підтримки українців у холодний період.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Матернова сподівається на ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії

Блекаут на Чернігівщині

Вночі 21 жовтня російські загарбники масовано атакували Чернігівську область безпілотниками. За даними ППО та Сил оборони, за добу зафіксовано 51 повітряну ціль, зокрема 2 балістичні ракети. Зафіксовано влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту.

Внаслідок російських атак дронами Чернігів залишився без електропостачання та водопостачання.

По всій області критична інфраструктура переведена на резервні генератори. Частково розгорнуті пункти незламності; у разі тривалої відсутності електропостачання такі пункти будуть додатково розгортатися.

За інформацією Міненерго, виконанню аварійно-відновлювальних робіт заважає повітряна тривога через російські ударні БпЛА, відновлення споживачів розпочнеться як тільки дозволить безпекова ситуація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про нічну атаку РФ: Робиться максимум, щоб відновити енергопостачання. Лише далекобійність поверне Путіна до реальності