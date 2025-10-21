Зеленський про нічну атаку РФ: Робиться максимум, щоб відновити енергопостачання. Лише далекобійність поверне Путіна до реальності

РФ цілеспрямовано гатить по енергетичній інфраструктурі України. Потрібен тиск на РФ для завершення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по енергетичній інфраструктурі

"Чернігівщина, Сумщина – зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі БпЛА безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами на Чернігівщині. Розпочати ремонт неможливо. Це свідомий акт тероризму, - Міненерго

За його словами, сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання", - зауважив Зеленський.

Дипломатичний тиск

Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу "томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог. Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці. Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - резюмував Зеленський.

Читайте: Уряд розробив алгоритм дій для обмеження постачання газу, – Міненерго

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі