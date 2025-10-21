УКР
Новини Удари по енергетиці
765 13

Зеленський про нічну атаку РФ: Робиться максимум, щоб відновити енергопостачання. Лише далекобійність поверне Путіна до реальності

Енергетика

РФ цілеспрямовано гатить по енергетичній інфраструктурі України. Потрібен тиск на РФ для завершення війни.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Удари по енергетичній інфраструктурі

"Чернігівщина, Сумщина – зараз усюди тривають відновлювальні роботи після ударів росіян по нашій енергетиці. Били навіть FPV-дронами по трансформаторах у Запорізькій області. Дякую ремонтним бригадам, енергетикам, усім комунальним службам, ДСНС, які майже цілодобово працюють і підтримують людей", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі БпЛА безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами на Чернігівщині. Розпочати ремонт неможливо. Це свідомий акт тероризму, - Міненерго

За його словами, сьогодні вже були доповіді віцепрем’єра Олексія Кулеби і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"Необхідні сили є, у кожній області робиться максимум, щоб відновити енергопостачання", - зауважив Зеленський.

Дипломатичний тиск

Так само активно й максимально треба працювати дипломатам, політичним лідерам. Щойно кілька тижнів тому Путін відчув справжній тиск і загрозу "томагавків", одразу проявив готовність повернутися до дипломатії. І щойно тиск трохи ослаб, росіяни почали намагатися зістрибнути з дипломатії, відкласти діалог.

Російська тактика – це вбивства людей і терор холодом. Напередодні зими буквально щодня росіяни б’ють по наших об’єктах інфраструктури, по нашій енергетиці. Лише тиск на Росію може це виправити й зупинити. Лише достатня далекобійність нашої оборони повертає Путіна до реальності. Треба закінчити цю війну, і лише тиск приведе до миру", - резюмував Зеленський.

Читайте: Уряд розробив алгоритм дій для обмеження постачання газу, – Міненерго

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Автор: 

Зеленський Володимир (25904) обстріл (31454) Чернігів (854) енергетика (2803) Чернігівська область (1137) Чернігівський район (101)
Топ коментарі
+11
Ти 6 років як президент. Це у тебе треба питати, де наша далекобійність?
показати весь коментар
21.10.2025 13:51 Відповісти
+10
Де фламінго, балабол зелений?
показати весь коментар
21.10.2025 13:52 Відповісти
+8
Головне прокукурікати, а там хоч і не розвидняється.
показати весь коментар
21.10.2025 13:52 Відповісти
Так ти же не дозволяєш бити по мацкві по енергетиці зокрема, для мого оцей твій зомбований висер?
показати весь коментар
21.10.2025 13:48 Відповісти
Головне прокукурікати, а там хоч і не розвидняється.
показати весь коментар
21.10.2025 13:52 Відповісти
Ти точно знаєш , що не дозволяє ?
показати весь коментар
21.10.2025 13:55 Відповісти
Ти 6 років як президент. Це у тебе треба питати, де наша далекобійність?
показати весь коментар
21.10.2025 13:51 Відповісти
Шо ти гониш! - ми в Чернігові не можем дрони завалити - які над електриками літають
показати весь коментар
21.10.2025 13:52 Відповісти
Тобто жодної адекватної і співрозмірної відповіді не буде.
показати весь коментар
21.10.2025 13:52 Відповісти
Де фламінго, балабол зелений?
показати весь коментар
21.10.2025 13:52 Відповісти
І де вона, та обіцяна далекобійність?
На складах? Чи в відосах?
показати весь коментар
21.10.2025 13:53 Відповісти
А що заважає бити по енергетиці кацапстану ?

Нехай населення сосії страждає та вимагають припинення війни проти України.
показати весь коментар
21.10.2025 13:56 Відповісти
Дальнобойные(3000 км) "Фламинго ушли в сзч, Трамп зажал "Томагавки"... Х с дальнобойностью, но все збс.
показати весь коментар
21.10.2025 14:13 Відповісти
А що рапортує Найєм про укриття енергоб'єктів?
показати весь коментар
21.10.2025 14:49 Відповісти
А шо там з потужними ЗЕленими Фламінго?
Хто заважає ЗЄ пулятися ними, як горохом?
показати весь коментар
21.10.2025 15:11 Відповісти
Трамп заборонив говорити слово "Томагавк".
Міндіч заборонив говорити слово "Фламінго".
Тепер змушено викручується незрозумілими словами на кшталт "далекобійність"...
показати весь коментар
21.10.2025 16:23 Відповісти
 
 