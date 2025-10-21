Ворожі БпЛА безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами на Чернігівщині. Розпочати ремонт неможливо. Це свідомий акт тероризму, - Міненерго

Через безперервний терор російських дронів енергетики не мають змоги розпочати відновлювальні роботи на Чернігівщині.

РФ безперервно атакує дронами

Як зазначається, аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.

Чернігів та вся північна частина області без світла

За даними Міненерго, напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - йдеться у повідомленні.

Свідомий акт тероризму

Міненерго наголошує, що це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей.

"На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі - виключно військові, виглядають особливо брехливо.

Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, - це прямий доказ того, що справжня мета Росії - геноцид українського народу", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

