Ворожі БпЛА безперервно кружляють над пошкодженими об’єктами на Чернігівщині. Розпочати ремонт неможливо. Це свідомий акт тероризму, - Міненерго

Чернігів і область знеструмлені

Через безперервний терор російських дронів енергетики не мають змоги розпочати відновлювальні роботи на Чернігівщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Міненерго.

РФ безперервно атакує дронами

Як зазначається, аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.

Чернігів та вся північна частина області без світла

За даними Міненерго, напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла.

"Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає", - йдеться у повідомленні.

Свідомий акт тероризму

Міненерго наголошує, що це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей.

"На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі - виключно військові, виглядають особливо брехливо.

Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, - це прямий доказ того, що справжня мета Росії - геноцид українського народу", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

Топ коментарі
+8
Треба розпечатати, і показати їм цитату найвеличнішого "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все!".
21.10.2025 11:48 Відповісти
+5
Чого їх ніхто не збиває?
21.10.2025 11:48 Відповісти
+5
А де наші мільйони дронів ,що збивать кацапські?Знов не на часі? Щоб так над Банковою дрони літали як над Черніговом , Херсоном , Харковом , хоч я і з Києва.
21.10.2025 11:51 Відповісти
Чому Курщина не під обстрілами ?
21.10.2025 11:45 Відповісти
Фламінги летяяяять!
21.10.2025 11:46 Відповісти
Тому,що два з ларця одинаков з лиця ча та бриж зіжрали Атрошенко!

‼️‼️‼️‼️

Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.

Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.

Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.

Прошу розголос цієї ситуації.

Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.

Ми хочемо жити!

Допоможіть нашому місту вижити!!!

єРадар
Місцева громада

Почуйте нас!!
21.10.2025 13:14 Відповісти
де ж дзеркальна відповідь цапорилим?
21.10.2025 11:50 Відповісти
у гундосах потужного
21.10.2025 12:16 Відповісти
вигляда так, що зєля погрожував іграшковим пістолетом пуйлу, в якого пістолет справжній.
21.10.2025 12:21 Відповісти
А збивати не пробували?. Якась тотальна безпораднiсть .
21.10.2025 11:50 Відповісти
Та дронами - перехоплювачами збивайте! Вони ж летять до відомої цілі.
21.10.2025 11:53 Відповісти
Видно дронів-перехоплювачів дуже мало або ж взагалі не існує...
21.10.2025 12:02 Відповісти
Де мобільні группи ППО. Занадто високо літають - кулемети калібру 7,62 недостають хоч і видно ті дрони. А як жеж в ночі вони збивають. А дешеві самонавідні ракети зеленский не хоче виробляти навмисно чи то вже велика стратегія.
21.10.2025 11:58 Відповісти
Хто ж стріляє з 7.62. По щахедах стріляють з М2(12.7) але теж, буває. не дістають.
21.10.2025 13:43 Відповісти
нам потрібно ВЧИТИСЯ у них БЕЗЖАЛЬНІСТІ та ЖОРСТКОСТІ і чинити так само з ними! а ще всі тилові міста повинні віддати частину ППО прифронтовим містам Харкову, Чернігову, Сумам - їм ПОТРІБНІШЕ!
21.10.2025 11:59 Відповісти
а те що "безперешкодно кружляють" як назвати? Сьогодні Николаевский Ванек знов про це писав...
21.10.2025 12:07 Відповісти
А як же ті самі супер-ефективні зенітні дрони, на які з бюджету вже виділили гроші Міндічу?
21.10.2025 12:51 Відповісти
21.10.2025 13:08 Відповісти
 
 