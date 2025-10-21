РУС
Вражеские БПЛА непрерывно кружат над поврежденными объектами на Черниговщине. Начать ремонт невозможно. Это сознательный акт терроризма, - Минэнерго

Чернигов и область обесточены

Из-за непрерывного террора российских дронов энергетики не имеют возможности начать восстановительные работы на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минэнерго.

РФ непрерывно атакует дронами

Как отмечается, аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не имеют возможности начать работы по восстановлению электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов. Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис.

Чернигов и вся северная часть области без света

По данным Минэнерго, накануне россияне нанесли удар по гражданской энергетической инфраструктуре на Черниговщине. Город Чернигов и вся северная часть области полностью обесточены. Десятки тысяч украинских семей остались без света.

"Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", - говорится в сообщении.

Сознательный акт терроризма

Минэнерго отмечает, что это сознательный акт терроризма. В районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей.

"На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о том, что их цели - исключительно военные, выглядят особенно лживо.

Удар по энергосистеме Черниговщины, который оставил сотни тысяч людей без света, - это прямое доказательство того, что настоящая цель России - геноцид украинского народа", - говорится в сообщении.

Энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

энергетика (2705) Минэнерго (412) Черниговская область (1355)
Топ комментарии
+3
Треба розпечатати, і показати їм цитату найвеличнішого "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все!".
21.10.2025 11:48 Ответить
+2
Чого їх ніхто не збиває?
21.10.2025 11:48 Ответить
+2
Та дронами - перехоплювачами збивайте! Вони ж летять до відомої цілі.
21.10.2025 11:53 Ответить
Чому Курщина не під обстрілами ?
21.10.2025 11:45 Ответить
Фламінги летяяяять!
21.10.2025 11:46 Ответить
Треба розпечатати, і показати їм цитату найвеличнішого "Ми знайшли цікаве рішення, яке дозволить нам збивати все!".
21.10.2025 11:48 Ответить
Чого їх ніхто не збиває?
21.10.2025 11:48 Ответить
де ж дзеркальна відповідь цапорилим?
21.10.2025 11:50 Ответить
у гундосах потужного
21.10.2025 12:16 Ответить
вигляда так, що зєля погрожував іграшковим пістолетом пуйлу, в якого пістолет справжній.
21.10.2025 12:21 Ответить
А збивати не пробували?. Якась тотальна безпораднiсть .
21.10.2025 11:50 Ответить
А де наші мільйони дронів ,що збивать кацапські?Знов не на часі? Щоб так над Банковою дрони літали як над Черніговом , Херсоном , Харковом , хоч я і з Києва.
21.10.2025 11:51 Ответить
Та дронами - перехоплювачами збивайте! Вони ж летять до відомої цілі.
21.10.2025 11:53 Ответить
Видно дронів-перехоплювачів дуже мало або ж взагалі не існує...
21.10.2025 12:02 Ответить
Де мобільні группи ППО. Занадто високо літають - кулемети калібру 7,62 недостають хоч і видно ті дрони. А як жеж в ночі вони збивають. А дешеві самонавідні ракети зеленский не хоче виробляти навмисно чи то вже велика стратегія.
21.10.2025 11:58 Ответить
нам потрібно ВЧИТИСЯ у них БЕЗЖАЛЬНІСТІ та ЖОРСТКОСТІ і чинити так само з ними! а ще всі тилові міста повинні віддати частину ППО прифронтовим містам Харкову, Чернігову, Сумам - їм ПОТРІБНІШЕ!
21.10.2025 11:59 Ответить
а те що "безперешкодно кружляють" як назвати? Сьогодні Николаевский Ванек знов про це писав...
21.10.2025 12:07 Ответить
 
 