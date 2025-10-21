Вражеские БПЛА непрерывно кружат над поврежденными объектами на Черниговщине. Начать ремонт невозможно. Это сознательный акт терроризма, - Минэнерго

Из-за непрерывного террора российских дронов энергетики не имеют возможности начать восстановительные работы на Черниговщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление Минэнерго.

РФ непрерывно атакует дронами

Как отмечается, аварийные бригады энергетиков на Черниговщине не имеют возможности начать работы по восстановлению электроснабжения из-за непрерывных атак российских дронов. Россияне намеренно запускают беспилотные летательные аппараты, которые непрерывно кружат над поврежденными объектами, делая невозможным безопасное проведение работ и сознательно затягивая гуманитарный кризис.

Чернигов и вся северная часть области без света

По данным Минэнерго, накануне россияне нанесли удар по гражданской энергетической инфраструктуре на Черниговщине. Город Чернигов и вся северная часть области полностью обесточены. Десятки тысяч украинских семей остались без света.

"Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Однако враг целенаправленно этому препятствует", - говорится в сообщении.

Сознательный акт терроризма

Минэнерго отмечает, что это сознательный акт терроризма. В районе пораженных энергетических объектов нет никаких военных целей. Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей.

"На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о том, что их цели - исключительно военные, выглядят особенно лживо.

Удар по энергосистеме Черниговщины, который оставил сотни тысяч людей без света, - это прямое доказательство того, что настоящая цель России - геноцид украинского народа", - говорится в сообщении.

Энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

