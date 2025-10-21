Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Уряд розробив алгоритм дій для обмеження постачання газу, – Міненерго

газ

Уряд розробив алгоритми дій на рівні регіонів для обмеження постачання газу.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує пресслужба міністерства.

"Ми маємо готові алгоритми дій для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу. Усі області поінформовані та технічно готові до будь-яких сценаріїв. Сподіваємося, що обмеження не знадобляться, але готовність є", – розповіла Гринчук.

За її словами, всі технічні рішення для оперативного реагування у разі пошкоджень газотранспортної інфраструктури вже напрацьовані та доведені до регіонів.

Вона нагадала, що газова інфраструктура за останні два місяці стала однією з цілей російських атак, однак роботи з відновлення пошкоджених об’єктів тривають.

Очільниця Міненерго також заявила, що енергосистема України залишається стабільною та контрольованою попри щоденні атаки Росії, а відновлювальні роботи в постраждалих регіонах тривають.

"Ситуація в енергосистемі контрольована і навіть при таких складних обстрілах і пошкодженнях залишається стабільною. Найскладнішою наразі є ситуація в Чернігівській області, де енергооб’єкти зазнають атак майже щодня. Зараз діє три черги погодинних відключень, але очікуємо, що після завершення ремонтних робіт у найближчі дні ситуація стабілізується", – зазначила Гринчук.

Водночас у всіх регіонах діють обмеження потужності для промислових споживачів, що дозволяє збалансувати роботу системи у пікові години споживання. У цьому контексті міністерка нагадала, що підприємства можуть імпортувати електроенергію з країн ЄС, щоб уникнути обмежень.

Читайте також: Росія змінила тактику: ворог намагається відрізати від світла та газу окремі міста, – Міненерго

Як повідомлялося, у ніч на вівторок російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону.

Автор: 

газ (8160) ГТС (422) електроенергія (4422) Міненерго (972) Гринчук Світлана (7)
Топ коментарі
+6
Алгоритм дій для обмеження газу звучить сильно
показати весь коментар
21.10.2025 11:06 Відповісти
+4
Якби не вибори, то вже давно б повідрубали. Бо гроші на закупівлю не витрачали, а тепер ще більше не хочеться купувати в ЄС за зимніми цінами.
показати весь коментар
21.10.2025 11:28 Відповісти
+3
Буду графіки погодинних відключень ( ГПВ ) для газу у магістралях?
показати весь коментар
21.10.2025 11:46 Відповісти
Взагалі не хочеться купувати
показати весь коментар
21.10.2025 11:54 Відповісти
Та який, блRть, "уряд", якщо такими питаннями енергетика займається! Зовсім офу-їли! Не джерело, а якась каналізація, "марки БЦ"!
показати весь коментар
21.10.2025 11:36 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 12:00 Відповісти
Обмеження постачання газу це чудове рішення. На думку "ефективних менеджерів" Зелемського.
Як саме воно буде реалізовуватись? Вони планують це робити, як з електрикою, кілька годин газ є, кілька годин немає?
Якщо так, то якась бабця чи дідусь, а може і хтось молодший, покрутять кран на газовій плиті в той момент, коли газу не буде, і підуть займатись чимось іншим. Потім газ подадуть і він буде йти в приміщення через не закритий кран. Будинки будуть вибухати і без цапських ракет і шахедів. Виключно завдяки вибору мудрого_наріду і його керманичам.
показати весь коментар
21.10.2025 12:05 Відповісти
Думаю що будуть відключати промисловість. Рештки промисловості.
показати весь коментар
21.10.2025 12:49 Відповісти
Це повинно було розроблене ще у 2022 році.
показати весь коментар
21.10.2025 13:01 Відповісти

