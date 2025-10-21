Уряд розробив алгоритм дій для обмеження постачання газу, – Міненерго

Уряд розробив алгоритми дій на рівні регіонів для обмеження постачання газу.

Про це заявила міністерка енергетики Світлана Гринчук, інформує пресслужба міністерства.

"Ми маємо готові алгоритми дій для обмеження, перепідключення чи зміни маршрутів подачі газу. Усі області поінформовані та технічно готові до будь-яких сценаріїв. Сподіваємося, що обмеження не знадобляться, але готовність є", – розповіла Гринчук.

За її словами, всі технічні рішення для оперативного реагування у разі пошкоджень газотранспортної інфраструктури вже напрацьовані та доведені до регіонів.

Вона нагадала, що газова інфраструктура за останні два місяці стала однією з цілей російських атак, однак роботи з відновлення пошкоджених об’єктів тривають.

Очільниця Міненерго також заявила, що енергосистема України залишається стабільною та контрольованою попри щоденні атаки Росії, а відновлювальні роботи в постраждалих регіонах тривають.

"Ситуація в енергосистемі контрольована і навіть при таких складних обстрілах і пошкодженнях залишається стабільною. Найскладнішою наразі є ситуація в Чернігівській області, де енергооб’єкти зазнають атак майже щодня. Зараз діє три черги погодинних відключень, але очікуємо, що після завершення ремонтних робіт у найближчі дні ситуація стабілізується", – зазначила Гринчук.

Водночас у всіх регіонах діють обмеження потужності для промислових споживачів, що дозволяє збалансувати роботу системи у пікові години споживання. У цьому контексті міністерка нагадала, що підприємства можуть імпортувати електроенергію з країн ЄС, щоб уникнути обмежень.

Як повідомлялося, у ніч на вівторок російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської та Дніпропетровської областей. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишаються споживачі в місті Чернігові та частині регіону.