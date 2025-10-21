Зеленский о ночной атаке РФ: Делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение. Только дальнобойность вернет Путина к реальности

РФ целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Украины. Нужно давление на РФ для завершения войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по энергетической инфраструктуре

"Черниговщина, Сумщина - сейчас всюду продолжаются восстановительные работы после ударов россиян по нашей энергетике. Били даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области. Спасибо ремонтным бригадам, энергетикам, всем коммунальным службам, ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей", - отмечает глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские БПЛА непрерывно кружат над поврежденными объектами на Черниговщине. Начать ремонт невозможно. Это сознательный акт терроризма, - Минэнерго

По его словам, сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение", - отметил Зеленский.

Дипломатическое давление

Так же активно и максимально надо работать дипломатам, политическим лидерам. Как только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу "томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог. Российская тактика - это убийства людей и террор холодом. Накануне зимы буквально ежедневно россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике. Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", - резюмировал Зеленский.

Читайте: Правительство разработало алгоритм действий для ограничения поставок газа, - Минэнерго

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

Больше читайте в нашем Telegram-канале