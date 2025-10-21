РУС
Зеленский о ночной атаке РФ: Делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение. Только дальнобойность вернет Путина к реальности

Енергетика

РФ целенаправленно бьет по энергетической инфраструктуре Украины. Нужно давление на РФ для завершения войны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Удары по энергетической инфраструктуре

"Черниговщина, Сумщина - сейчас всюду продолжаются восстановительные работы после ударов россиян по нашей энергетике. Били даже FPV-дронами по трансформаторам в Запорожской области. Спасибо ремонтным бригадам, энергетикам, всем коммунальным службам, ГСЧС, которые почти круглосуточно работают и поддерживают людей", - отмечает глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские БПЛА непрерывно кружат над поврежденными объектами на Черниговщине. Начать ремонт невозможно. Это сознательный акт терроризма, - Минэнерго

По его словам, сегодня уже были доклады вице-премьера Алексея Кулебы и министра внутренних дел Игоря Клименко.

"Необходимые силы есть, в каждой области делается максимум, чтобы восстановить энергоснабжение", - отметил Зеленский.

Дипломатическое давление

Так же активно и максимально надо работать дипломатам, политическим лидерам. Как только несколько недель назад Путин почувствовал настоящее давление и угрозу "томагавков", сразу проявил готовность вернуться к дипломатии. И как только давление немного ослабло, россияне начали пытаться спрыгнуть с дипломатии, отложить диалог.

Российская тактика - это убийства людей и террор холодом. Накануне зимы буквально ежедневно россияне бьют по нашим объектам инфраструктуры, по нашей энергетике. Только давление на Россию может это исправить и остановить. Только достаточная дальнобойность нашей обороны возвращает Путина к реальности. Надо закончить эту войну, и только давление приведет к миру", - резюмировал Зеленский.

Читайте: Правительство разработало алгоритм действий для ограничения поставок газа, - Минэнерго

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговскую область беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

Зеленский Владимир (22341) обстрел (30109) Чернигов (946) энергетика (2705) Черниговская область (1355) Черниговский район (99)
Ти 6 років як президент. Це у тебе треба питати, де наша далекобійність?
21.10.2025 13:51 Ответить
Де фламінго, балабол зелений?
21.10.2025 13:52 Ответить
Головне прокукурікати, а там хоч і не розвидняється.
21.10.2025 13:52 Ответить
Так ти же не дозволяєш бити по мацкві по енергетиці зокрема, для мого оцей твій зомбований висер?
21.10.2025 13:48 Ответить
показать весь комментарий
Ти точно знаєш , що не дозволяє ?
21.10.2025 13:55 Ответить
Ти 6 років як президент. Це у тебе треба питати, де наша далекобійність?
21.10.2025 13:51 Ответить
Шо ти гониш! - ми в Чернігові не можем дрони завалити - які над електриками літають
21.10.2025 13:52 Ответить
Тобто жодної адекватної і співрозмірної відповіді не буде.
21.10.2025 13:52 Ответить
Де фламінго, балабол зелений?
21.10.2025 13:52 Ответить
І де вона, та обіцяна далекобійність?
На складах? Чи в відосах?
21.10.2025 13:53 Ответить
А що заважає бити по енергетиці кацапстану ?

Нехай населення сосії страждає та вимагають припинення війни проти України.
21.10.2025 13:56 Ответить
Дальнобойные(3000 км) "Фламинго ушли в сзч, Трамп зажал "Томагавки"... Х с дальнобойностью, но все збс.
21.10.2025 14:13 Ответить
А що рапортує Найєм про укриття енергоб'єктів?
21.10.2025 14:49 Ответить
А шо там з потужними ЗЕленими Фламінго?
Хто заважає ЗЄ пулятися ними, як горохом?
21.10.2025 15:11 Ответить
 
 