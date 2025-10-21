Блэкаут в Чернигове: детские сады и школы не работают, больницы на резервном питании, организован подвоз воды

Из-за ночной атаки без света остались Чернигов и северные громады области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус

Как работают заведения соцсферы?

По его словам, больницы, учреждения соцсферы и коммунальные предприятия работают на резервном питании.

"Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов врага учебные заведения вынуждены внести изменения в режим работы", - сообщил начальник управления образования Василий Билогура.

По его словам, в учреждениях дошкольного образования организована работа дежурной группы. Детсады в случае отсутствия электроснабжения принимать детей не смогут. О возобновлении их работы сообщат дополнительно.

Школы продолжают работать дистанционно. Уроки учителя обеспечивают в асинхронном режиме, чтобы дети могли просмотреть урок и выполнить соответствующие задания, которые в основном направлены на повторение изученного.

Ситуация с водоснабжением

По данным ОВА, водоканалы также работают на резервном питании: вода есть преимущественно до 4-5 этажей. Для жителей многоэтажек открыты водопроводные колонки. В некоторые районы города уже организовали подвоз воды.

Когда свет вернут людям?

"Все силы сейчас направлены на восстановление и поддержку людей.

Кое-где восстановительные работы невозможны из-за угрозы новых обстрелов. Но там, где безопасно, энергетики продолжают работать, чтобы как можно скорее вернуть людям свет", - подчеркнул Чаус.

Работа пунктов несокрушимости

Уже сейчас по всей области развернуты более 260 пунктов несокрушимости. Там можно подзарядить гаджеты и согреться.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговщину беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.

Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.

