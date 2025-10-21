Блэкаут в Чернигове: детские сады и школы не работают, больницы на резервном питании, организован подвоз воды
Из-за ночной атаки без света остались Чернигов и северные громады области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Как работают заведения соцсферы?
По его словам, больницы, учреждения соцсферы и коммунальные предприятия работают на резервном питании.
"Из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры в результате ударов врага учебные заведения вынуждены внести изменения в режим работы", - сообщил начальник управления образования Василий Билогура.
По его словам, в учреждениях дошкольного образования организована работа дежурной группы. Детсады в случае отсутствия электроснабжения принимать детей не смогут. О возобновлении их работы сообщат дополнительно.
Школы продолжают работать дистанционно. Уроки учителя обеспечивают в асинхронном режиме, чтобы дети могли просмотреть урок и выполнить соответствующие задания, которые в основном направлены на повторение изученного.
Ситуация с водоснабжением
По данным ОВА, водоканалы также работают на резервном питании: вода есть преимущественно до 4-5 этажей. Для жителей многоэтажек открыты водопроводные колонки. В некоторые районы города уже организовали подвоз воды.
Когда свет вернут людям?
"Все силы сейчас направлены на восстановление и поддержку людей.
Кое-где восстановительные работы невозможны из-за угрозы новых обстрелов. Но там, где безопасно, энергетики продолжают работать, чтобы как можно скорее вернуть людям свет", - подчеркнул Чаус.
Работа пунктов несокрушимости
Уже сейчас по всей области развернуты более 260 пунктов несокрушимости. Там можно подзарядить гаджеты и согреться.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ночью атаковал Черниговщину беспилотниками и баллистическими ракетами: попадание по объекту теплоснабжения и энергообъекту. Впоследствии в Минэнерго уточнили, что враг атаковал энергоинфраструктуру двух областей. Чернигов и часть области без света, тревога мешает восстановительным работам.
Также отмечалось, что РФ прицельно бьет по передаче, распределению и локальным генерациям, затрудняя восстановление электроэнергии.
Статист брехливий, ****...нь
Коли з обох голів ВА президент почне здирати за поху...зм по відношенню до їх обов'язків , якщо не шкіру, то принаймі ПОСАДИ???????????
Чи треба дочекатися поки вони виконають плани ху...ла щодо т.з."санітарної зони Чернігівщини"?
Зепрезидента , який призначає людей на високі
посади за хорошу мзду до своєі кишені!!
ПОЧУЙТЕ нас вкінці то кінців!
"
Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.
Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.
Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.
Прошу розголос цієї ситуації.
Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.
Ми хочемо жити!
Допоможіть нашому місту вижити!!!
Є-Радар
Місцева громада"
"‼️ Через безперервний терор російських дронів енергетики не мають змоги розпочати відновлювальні роботи на Чернігівщині
Заява Міністерства енергетики України
Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.
Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла.
Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає.
Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей.
На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі - виключно військові, виглядають особливо брехливо.
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, - це прямий доказ того, що справжня мета Росії - геноцид українського народу.
Фіксуємо кожен злочин російських терористів, працюємо з міжнародними партнерами, щоб посилити захист нашого неба та притягнути російських терористів до відповідальності за воєнні злочини.
❗️Енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. "
Діти не повинні там бути, це відповідальність батьків.
Ну а дорослі бездітні - вирішують кожен сам.
Тільки у твоїх відосиках ?
Потрібно вдарити по москві , як ти обіцяв і створити
кацапам блекаут , брехло 😡