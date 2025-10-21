Блекаут у Чернігові: дитсадки і школи не працюють, лікарні на резервному живленні, організовано підвіз води

Через нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Як працюють заклади соцсфери?

За його словами, лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства працюють на резервному живленні.

"Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ударів ворога заклади освіти вимушені внести зміни до режиму роботи", - поінформував начальник управління освіти Василь Білогура.

За його словами, у закладах дошкільної освіти організовано роботу чергової групи. Дитсадки у разі відсутності електропостачання приймати дітей не зможуть. Про відновлення їх роботи повідомлять додатково.

Школи продовжують працювати дистанційно. Уроки вчителі забезпечують в асинхронному режимі, щоб діти могли переглянути урок та виконати відповідні завдання, які в основному спрямовані на повторення вивченого.

Ситуація з водопостачанням

За даними ОВА, водоканали також працюють на резервному живленні: вода є переважно до 4–5 поверхів. Для мешканців багатоповерхівок відкриті водопровідні колонки. У деякі райони міста вже організували підвезення води.

Коли світло повернуть людям?

"Усі сили зараз спрямовані на відновлення і підтримку людей.

Подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів. Але там, де безпечно, енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути людям світло", - наголосив Чаус.

Робота пунктів незламності

Уже зараз по всій області розгорнуті понад 260 пунктів незламності. Там можна підзарядити гаджети і зігрітися.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.

Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.

