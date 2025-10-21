Блекаут у Чернігові: дитсадки і школи не працюють, лікарні на резервному живленні, організовано підвіз води
Через нічну атаку без світла залишилися Чернігів і північні громади області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Як працюють заклади соцсфери?
За його словами, лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства працюють на резервному живленні.
"Через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури внаслідок ударів ворога заклади освіти вимушені внести зміни до режиму роботи", - поінформував начальник управління освіти Василь Білогура.
За його словами, у закладах дошкільної освіти організовано роботу чергової групи. Дитсадки у разі відсутності електропостачання приймати дітей не зможуть. Про відновлення їх роботи повідомлять додатково.
Школи продовжують працювати дистанційно. Уроки вчителі забезпечують в асинхронному режимі, щоб діти могли переглянути урок та виконати відповідні завдання, які в основному спрямовані на повторення вивченого.
Ситуація з водопостачанням
За даними ОВА, водоканали також працюють на резервному живленні: вода є переважно до 4–5 поверхів. Для мешканців багатоповерхівок відкриті водопровідні колонки. У деякі райони міста вже організували підвезення води.
Коли світло повернуть людям?
"Усі сили зараз спрямовані на відновлення і підтримку людей.
Подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів. Але там, де безпечно, енергетики продовжують працювати, щоб якомога швидше повернути людям світло", - наголосив Чаус.
Робота пунктів незламності
Уже зараз по всій області розгорнуті понад 260 пунктів незламності. Там можна підзарядити гаджети і зігрітися.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог вночі атакував Чернігівщину безпілотниками та балістичними ракетами: влучання по об’єкту теплопостачання та енергооб’єкту. Згодом в Міненерго уточнили, що ворог атакував енергоінфраструктуру двох областей. Чернігів та частина області без світла, тривога заважає відновлювальним роботам.
Також зазначалося, що РФ прицільно б’є по передачі, розподілу та локальних генераціях, ускладнюючи відновлення електроенергії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Статист брехливий, ****...нь
Коли з обох голів ВА президент почне здирати за поху...зм по відношенню до їх обов'язків , якщо не шкіру, то принаймі ПОСАДИ???????????
Чи треба дочекатися поки вони виконають плани ху...ла щодо т.з."санітарної зони Чернігівщини"?
Зепрезидента , який призначає людей на високі
посади за хорошу мзду до своєі кишені!!
ПОЧУЙТЕ нас вкінці то кінців!
"
Чернігів та область, не можуть справитись із збиттям Бпла.
Вся інфраструктура енергетична - вийшла з ладу.
Люди сидять без світла, в холоді, без води і мобільного звʼязку.
Не має ні одного згадування в новинах про місто Чернігів і область.
Не має ніяких дій зі сторони влади на виправлення ситуації.
Прошу розголос цієї ситуації.
Просимо допомоги самостійно, люди просять допомоги від інших областей і вищої влади.
Ми хочемо жити!
Допоможіть нашому місту вижити!!!
Є-Радар
Місцева громада"
Але тилу це не помічав. Косять і сподіваються виїхати за рахунок рабів-чмобіків яких мобілізували пожиттєво. Може хоч тепер прочувствуєте хоч тисячну долю того що солдати переживають.
Буржуйки на дровах, вебасти на солярці, або газовий балон. Все вже перевірено.
Продовжуйте переховувати своїх чоловіків і відбивати їх від "гадів ТЦКшніків".
"‼️ Через безперервний терор російських дронів енергетики не мають змоги розпочати відновлювальні роботи на Чернігівщині
Заява Міністерства енергетики України
Аварійні бригади енергетиків на Чернігівщині не мають можливості розпочати роботи з відновлення електропостачання через безперервні атаки російських дронів. Росіяни навмисно запускають безпілотні літальні апарати, які безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами, унеможливлюючи безпечне проведення робіт та свідомо затягуючи гуманітарну кризу.
Напередодні росіяни завдали удару по цивільній енергетичній інфраструктурі на Чернігівщині. Місто Чернігів та вся північна частина області повністю знеструмлені. Десятки тисяч українських родин залишилися без світла.
Ремонтні бригади перебувають у повній готовності, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Проте ворог цілеспрямовано цьому перешкоджає.
Це є свідомий акт тероризму. В районі уражених енергетичних об'єктів немає жодних військових цілей. Росія цілеспрямовано б'є по інфраструктурі, від якої залежить життя звичайних людей.
На тлі цих варварських дій заяви російського керівництва про те, що їхні цілі - виключно військові, виглядають особливо брехливо.
Удар по енергосистемі Чернігівщини, який залишив сотні тисяч людей без світла, - це прямий доказ того, що справжня мета Росії - геноцид українського народу.
Фіксуємо кожен злочин російських терористів, працюємо з міжнародними партнерами, щоб посилити захист нашого неба та притягнути російських терористів до відповідальності за воєнні злочини.
❗️Енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб відновити електропостачання в найкоротші терміни. "
Діти не повинні там бути, це відповідальність батьків.
Ну а дорослі бездітні - вирішують кожен сам.
Тільки у твоїх відосиках ?
Потрібно вдарити по москві , як ти обіцяв і створити
кацапам блекаут , брехло 😡
зробилисеберазом!