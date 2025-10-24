Ситуація зі світлом у деяких громадах Чернігівщини залишається дуже складною, - ОВА

Російські війська протягом доби 44 рази били по Чернігівщині. Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною.

Про це повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

У 22 населених пунктах лунали вибухи.

Що атакували росіяни?

Ворожі "шахеди" атакували промислове підприємство в Чернігівському районі. На місці прильоту виникла пожежа - вогнеборці ліквідували займання.

Також окупанти вдарили по промисловій зоні Чернігова.

Ситуація з електроенергією

"Ситуація зі світлом у деяких громадах залишається дуже складною. Енергетики продовжують ремонтні роботи. Щоб підзарядити телефони - є пункти незламності. Такі осередки визначені в кожній громаді", - зазначив глава області.

Обстріли Чернігівщини

21 жовтня 2025 року російські загарбники атакували Чернігів, внаслідок чого місто та північні громади області залишилися без світла. Лікарні, заклади соцсфери і комунальні підприємства працюють на резервному живленні, вода у будинках є переважно до 4-5 поверхів. Подекуди відновлювальні роботи неможливі через загрозу нових обстрілів.

