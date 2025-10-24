Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером, - BBC
Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де його зустрів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Про це повідомляє BBC, пише Цензор.НЕТ.
Стармер привітав українського лідера обіймами та рукостисканням. Зеленського зустріли з червоною доріжкою перед будинком №10. Лідери обмінялися кількома словами та позували для фотографій, після чого увійшли до резиденції британського прем’єра.
Що передувало?
Нагадаємо, у п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться зустріч "Коаліції охочих". На ній європейські лідери мають обговорити посилення тиску на Росію в наближенні зими.
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих" та зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.
Попередній раз Зеленський зустрічався з Чарльзом III 23 червня. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.
Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.
