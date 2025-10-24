УКР
Візит Зеленського до Британії
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером, - BBC

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де його зустрів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє BBC, пише Цензор.НЕТ.

Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером
Фото: ВВС

Стармер привітав українського лідера обіймами та рукостисканням. Зеленського зустріли з червоною доріжкою перед будинком №10. Лідери обмінялися кількома словами та позували для фотографій, після чого увійшли до резиденції британського прем’єра.

стармер
Фото: ВВС

стармер
Фото: ВВС

Що передувало?

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться зустріч "Коаліції охочих". На ній європейські лідери мають обговорити посилення тиску на Росію в наближенні зими.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих" та зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

Попередній раз Зеленський зустрічався з Чарльзом III 23 червня. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.

Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.

Велика Британія (5839) Зеленський Володимир (25946) Стармер Кір (274)
Хто не знає… Вулицю не перейменували на честь почесного гостя, вона так завжди називалася.
показати весь коментар
24.10.2025 15:49 Відповісти
👍
показати весь коментар
24.10.2025 15:58 Відповісти
Каже Лапін - Міндіч саме там зараз, у Лондоні.
Та о диво !!! Саме МІ-6 в Лондоні в перші рочки царювання Буратінки попереджало його ПРо агентів 3,14дарашки серед ОПУ та в ЗСУ .
Чи не в Міндіча візьмуть бабліще замість розконсервованих вкладів рашистів? та й на сундуках офшорів, казав ще колись при Байдені Швець, у ЦРУ на приколі ...
показати весь коментар
24.10.2025 16:27 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 17:02 Відповісти
 
 