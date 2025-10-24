Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером, - BBC

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю прибув на Даунінг-стріт у Лондоні, де його зустрів прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє BBC, пише Цензор.НЕТ.

Стармер привітав українського лідера обіймами та рукостисканням. Зеленського зустріли з червоною доріжкою перед будинком №10. Лідери обмінялися кількома словами та позували для фотографій, після чого увійшли до резиденції британського прем’єра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Коаліція охочих" обговорить посилення тиску на Росію та зміцнення позиції України

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що передувало?

Нагадаємо, у п'ятницю, 24 жовтня, у Лондоні відбудеться зустріч "Коаліції охочих". На ній європейські лідери мають обговорити посилення тиску на Росію в наближенні зими.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії на зустріч "Коаліції охочих" та зустрівся з королем Чарльзом III у Віндзорському замку.

Попередній раз Зеленський зустрічався з Чарльзом III 23 червня. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.

Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз Трамп шукає способи тиску на Україну та РФ, - Вітакер