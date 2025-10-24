Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со Стармером, - BBC

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне, где его встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Стармер поприветствовал украинского лидера объятиями и рукопожатием. Зеленского встретили с красной дорожкой перед домом №10. Лидеры обменялись несколькими словами и позировали для фотографий, после чего вошли в резиденцию британского премьера.

Что предшествовало?

Напомним, в пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится встреча "Коалиции желающих". На ней европейские лидеры должны обсудить усиление давления на Россию в приближении зимы.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию на встречу "Коалиции желающих" и встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке.

Предыдущий раз Зеленский встречался с Чарльзом III 23 июня. Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч президента Украины в Лондоне.

Зеленский также виделся с королем в начале марта, в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент прибыл по приглашению монарха.

