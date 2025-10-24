Сейчас Трамп ищет способы давления на Украину и РФ, - Уитакер
Нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выиграет. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает поддерживать и помогать Украине в защите суверенитета. Однако сейчас Белый дом также начал оказывать давление и Москву и Киев, чтобы заставить президентов Украины и РФ сесть за стол переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер.
Трамп "очень расстроен" нежеланием Путина закончить войну
Он добавил, что Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет.
"И, в конце концов, он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", - сказал посол США при НАТО.
"Заморозка" війни зараз це порятунок росії, яка виснажена в війні, від обвалу в її економіці, і, зрештою - від поразки. Ресурси, що зараз росія просто спалює у війні, вона перенаправить на своє посилення та відновлення, на дестабілізацію світу, зчинення подальшого хаосу, провадження нової агресії, зрештою - підготовку нового, ще страшнішого нападу на Україну та Європу, котру перед тим розколе та дестабілізує.
росія на останніх виборах в Європі вже поставила політиків, які їй вигідні, в таких країн, як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, і ледь не поставила в Румунії чи Молдові - це все країни-сусіди України.
А скоро вибори й Франції, яка є однією з ключових країн в підтримці України в Європі. В Британії ситуація також не найкраща, в Німеччині все більше набирає популярності партія Afd, яку безпосередньо афілюють з росією та путіним.
Саме путіну і росії треба зараз ця "заморозка" - виграти потрібний йому час, зняти, по максимуму з себе санкції, та при цьому - зафіксувати максимальні здобутки в Україні, послабити Україну максимально. Тому, власне, він тисне до останнього, шантажує, він хоче витиснути максимально, використовуючи того ж таки Трампа, у війні проти України та Європи.
З тим, аби продовжити війну на більш вигідних для себе умовах, в більш вигідній для себе ситуації, коли єдність західних країн в їх підтримці України, в їх політичному курсі, буде порушена, коли в цих країнах більше загосртяться вже їх внутрішні проблеми (не без "допомоги" росії), а про війну вже просто забудуть. А Європа - не буде готова до війни. Власне, вона і зараз не готова, і до ******** війни не буде готова ще довго.
Поки Америка була основним донором, за Байдена, то були сильні важелі тиску.
Потім прийшов рудий, махнув все на Європу, вона офігіла звісно, але лямку тягне, перебудувалась. Тим самим рудий лишив себе найдієвіших важелів.
Указу Трампа про припинення громадянства і репатріацію всієї русні в расєю з дітьми, що навіть народились в США, конфіскація майна їх і бізнесу в ноль, а за разом і українських ворюг алігарзів, крадіїв, грантоїдів і бариг з чадами в Україну. І ЗАВТРА ВІЙНА ЦЯ СКІНЧИТЬСЯ НА ТИХ УМОВАХ ЯКИЙ ПРОДИКТУЄ ТРАМП - і там вже не тільки Україна в межах 1991 року, а і росія в межах 1277 року!
ТрамПодонок ни цента не дал Украине. На его счету уже тысячи жизней украинцев...
"просто надо перестать стрелять" /2019/