Сейчас Трамп ищет способы давления на Украину и РФ, - Уитакер

Нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выиграет. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает поддерживать и помогать Украине в защите суверенитета. Однако сейчас Белый дом также начал оказывать давление и Москву и Киев, чтобы заставить президентов Украины и РФ сесть за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер.

Трамп "очень расстроен" нежеланием Путина закончить войну

Он добавил, что Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет.

"И, в конце концов, он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", - сказал посол США при НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Европа готовят план из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, - Bloomberg