Сейчас Трамп ищет способы давления на Украину и РФ, - Уитакер

Президент США Дональд Трамп

Нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выиграет. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает поддерживать и помогать Украине в защите суверенитета. Однако сейчас Белый дом также начал оказывать давление и Москву и Киев, чтобы заставить президентов Украины и РФ сесть за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер.

Трамп "очень расстроен" нежеланием Путина закончить войну

Он добавил, что Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карты в руках, которые он разыграет.

"И, в конце концов, он будет разыгрывать эти карты так, как посчитает нужным, чтобы и дальше создавать условия, которые позволяют Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", - сказал посол США при НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Европа готовят план из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, - Bloomberg

Топ комментарии
+16
Ага, розмріявся Трамп. На Україну напала дика кацапська орда, і тиск на нас неможливий. Нехай давить на свого друга, *****.
24.10.2025 07:27 Ответить
+14
Шо, руде муділо, не виходить просто перестать стрєлять?
24.10.2025 07:16 Ответить
+8
Ну наверно понял что легче давить на Украину чтоб отдали 4 области, чем на рашку и все заморозить и начать переговоры
24.10.2025 07:28 Ответить
Засмучена обiженка.
24.10.2025 07:14 Ответить
Шо, руде муділо, не виходить просто перестать стрєлять?
24.10.2025 07:16 Ответить
Томагавками тискуй !
24.10.2025 07:19 Ответить
угу, тисни на Україну, щоб не лінувалася Томагавки запускати на кацапів
24.10.2025 08:21 Ответить
Трампон, ты сказал, что надо заморозить войну по линии фронта. Янелох согласен, }{уйло- нет. Так почему ты хочешь давить на обе стороны (при всём моём глубоком презрении к Янелоху)?
24.10.2025 07:22 Ответить
Ну наверно понял что легче давить на Украину чтоб отдали 4 области, чем на рашку и все заморозить и начать переговоры
24.10.2025 07:28 Ответить
Трампон- генератор случайных слов. На этой неделе он говорил о линии фронта. Может, ему его хрен подсказывает, что в данный момент надо нести своим тупым ртом?
На рыбалке. - На что ловишь? - На мотыля! - Слышь, мужик! А ты как определяешь, когда на червя, а когда на мотыля? - Если с утра у меня хрен лежит налево, то на червя, а если направо то на мотыля. - А если стоит? - А если стоит, то нах^я мне сдалась эта рыбалка!
24.10.2025 07:40 Ответить
"Заморозка" війни зараз - це винагородження росії та путіна за агресію проти України, легітимізація війни, агресії, силового способу порушення кордонів. Кожен зрозуміє, що зможе чинити будь-що - і йому за це нічого не буде.
"Заморозка" війни зараз це порятунок росії, яка виснажена в війні, від обвалу в її економіці, і, зрештою - від поразки. Ресурси, що зараз росія просто спалює у війні, вона перенаправить на своє посилення та відновлення, на дестабілізацію світу, зчинення подальшого хаосу, провадження нової агресії, зрештою - підготовку нового, ще страшнішого нападу на Україну та Європу, котру перед тим розколе та дестабілізує.
росія на останніх виборах в Європі вже поставила політиків, які їй вигідні, в таких країн, як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, і ледь не поставила в Румунії чи Молдові - це все країни-сусіди України.
А скоро вибори й Франції, яка є однією з ключових країн в підтримці України в Європі. В Британії ситуація також не найкраща, в Німеччині все більше набирає популярності партія Afd, яку безпосередньо афілюють з росією та путіним.
Саме путіну і росії треба зараз ця "заморозка" - виграти потрібний йому час, зняти, по максимуму з себе санкції, та при цьому - зафіксувати максимальні здобутки в Україні, послабити Україну максимально. Тому, власне, він тисне до останнього, шантажує, він хоче витиснути максимально, використовуючи того ж таки Трампа, у війні проти України та Європи.
З тим, аби продовжити війну на більш вигідних для себе умовах, в більш вигідній для себе ситуації, коли єдність західних країн в їх підтримці України, в їх політичному курсі, буде порушена, коли в цих країнах більше загосртяться вже їх внутрішні проблеми (не без "допомоги" росії), а про війну вже просто забудуть. А Європа - не буде готова до війни. Власне, вона і зараз не готова, і до ******** війни не буде готова ще довго.
24.10.2025 08:54 Ответить
Т.е. предлагаете не замораживать, а двигаться или до Владивостока, или до Чопа?
24.10.2025 13:03 Ответить
24.10.2025 07:27 Ответить
По ходу донні пора дати премію Дарвіна...
24.10.2025 07:28 Ответить
Хоче з путлєром в дурня зіграти
24.10.2025 07:30 Ответить
Це не в дерня, а на дурня. Тільки тут ьурнем буде тоц, хто виграє, тобто отримає те, що хоче.
24.10.2025 07:48 Ответить
На Україну то навіщо тиснути? Невже важко зрозуміти, що на нас напали, не ми на когось?
24.10.2025 07:43 Ответить
нехай тискує Томагавками
24.10.2025 07:49 Ответить
дав би Томагавки вже б давно закінчили війну
24.10.2025 07:54 Ответить
тобто мудрий наріт розбазарив і пропив власні ракети та ЯЗ а Трампуша дай назад.
24.10.2025 07:59 Ответить
Це дуже "гарна " ідея - чинити тиск на жертву, а гвалтівнику робити червоні дорожки з шампанським. Хай першим покаже приклад і зробе поправки в Конституціі США, що жертва є винною і повинна йти на поступки, віддавати своє майно і здоровья злодію.
24.10.2025 07:56 Ответить
А зачем ему это?
24.10.2025 10:33 Ответить
чтобі получить нобєлєвскую прємію
24.10.2025 13:37 Ответить
будеш с Манею своєю тискатись , а нас не чіпай
24.10.2025 07:57 Ответить
Хер трампону на комір, а не тиск на Україну.
24.10.2025 08:15 Ответить
Тиск на жертву агресії може чинити лише агресор. Отже, США слід визнати також агресором, який вчиняє шантаж щодо жертви агресії
24.10.2025 08:16 Ответить
Ото дебіл.
Поки Америка була основним донором, за Байдена, то були сильні важелі тиску.
Потім прийшов рудий, махнув все на Європу, вона офігіла звісно, але лямку тягне, перебудувалась. Тим самим рудий лишив себе найдієвіших важелів.
24.10.2025 08:28 Ответить
Не уявляю в чому складність цього пошуку особливо з огляду на політику Трампа щодо емігрантів.
Указу Трампа про припинення громадянства і репатріацію всієї русні в расєю з дітьми, що навіть народились в США, конфіскація майна їх і бізнесу в ноль, а за разом і українських ворюг алігарзів, крадіїв, грантоїдів і бариг з чадами в Україну. І ЗАВТРА ВІЙНА ЦЯ СКІНЧИТЬСЯ НА ТИХ УМОВАХ ЯКИЙ ПРОДИКТУЄ ТРАМП - і там вже не тільки Україна в межах 1991 року, а і росія в межах 1277 року!
24.10.2025 08:30 Ответить
Брехня от начала и до конца...
ТрамПодонок ни цента не дал Украине. На его счету уже тысячи жизней украинцев...
24.10.2025 08:44 Ответить
"домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства" - десь ми це вже чули...
"просто надо перестать стрелять" /2019/
24.10.2025 08:54 Ответить
Таке враження що вони там усе життя десь у Лас - Вегасі провели, все про карти та про карти...
24.10.2025 09:20 Ответить
"...Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію..." - хтось пояснить, що це було?
24.10.2025 09:45 Ответить
 
 