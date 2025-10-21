Украина и Европа готовят план из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, - Bloomberg

Европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает план?

После того, как Россия согласится на прекращение огня и обе стороны возьмут на себя обязательства остановить территориальное продвижение, должно состояться возвращение всех похищенных Россией детей в Украину и обмен пленными.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз, пишет Bloomberg.

Санкции против России постепенно будут снимать, но около 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка будут возвращены только тогда, когда Москва согласится сделать вклад в послевоенное восстановление Украины. В случае, если Россия снова нападет на Украину, ограничения автоматически возобновятся.

Кроме этого, план предусматривает, что Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.

Контроль за реализацией

По словам источников, за реализацией предложенного плана будет наблюдать мирный совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Детали плана еще могут измениться

Bloomberg добавляет, что детали плана еще дорабатываются и могут измениться.

Любое предложение также потребует поддержки со стороны Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе.

"Это предложение перекликается с призывами Трампа, сделанными на прошлой неделе, немедленно заморозить конфликт на нынешних линиях, прежде чем начинать переговоры", - сказано в статье.

