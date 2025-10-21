Украина и Европа готовят план из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, - Bloomberg
Европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Что предусматривает план?
После того, как Россия согласится на прекращение огня и обе стороны возьмут на себя обязательства остановить территориальное продвижение, должно состояться возвращение всех похищенных Россией детей в Украину и обмен пленными.
Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз, пишет Bloomberg.
Санкции против России постепенно будут снимать, но около 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка будут возвращены только тогда, когда Москва согласится сделать вклад в послевоенное восстановление Украины. В случае, если Россия снова нападет на Украину, ограничения автоматически возобновятся.
Кроме этого, план предусматривает, что Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.
Контроль за реализацией
По словам источников, за реализацией предложенного плана будет наблюдать мирный совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Детали плана еще могут измениться
Bloomberg добавляет, что детали плана еще дорабатываются и могут измениться.
Любое предложение также потребует поддержки со стороны Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе.
"Это предложение перекликается с призывами Трампа, сделанными на прошлой неделе, немедленно заморозить конфликт на нынешних линиях, прежде чем начинать переговоры", - сказано в статье.
це ж було вже
але, як же доречно!
зе!гніда, з дєрьмаком всю зиму проведуть в європі та штатах, за наш рахунок.
зе!скумбрія оновить лук, подивиться нове шоу у мулен руж, погуляє по манхетану.....
а ми тут посидимо без світла тепла і води.....
ви ж там обсудіть все дуже ретельно, та підготуйте потужні плани безпекових гарантій.
Просто вони самі тормози, звичайно, але інфа про вовку з його МАРОДЕАТОМ у них є... Ну не зовсім же вони ідіоти . Доречі, кремлівська ************ широко працює у країнах партнерів , тією ж, як приклад, російською приставкою КАРТИНА ТВ та й просто не усі в ЄС забанили рашутудей ... А там такого розповідають по вілли Умєрова, по мародерів на Банковій ... Єрмака не згадують... але достатньо інформації , якщо проснуться європейці й візьмуть Буратіну під "повну опіку". У них самих праві політки тхйлом проплачені плюс до лівих наступають - ну не зовсім же вони ідіоти .
Кремлю зламали хребет !!!???
До речі, предмет під назвою "міжнародне право" продовжують вивчати у всіх провідних навчальних закладах (гуманітарних) так званого "цивілізованого заходу" дотепер.
12 - 5 = 7....
ОПа !!! терміново придумати ще 7 пунктів, до ранку!!!
РНБО, підключайтеся.......
Єдиний спосіб зупинити війну це відновлення контролю над усіма територіями або програш та знищення. Ніяких альтернатив просто не існує.
__
Нормальный план. Понятное дело, что Россия на это не пойдёт, но дело в другом. Два момента:
1. Я вижу в этом попытку европейцев перехватить инициативу у Путина по "перепрошивке" Трампа. Мол, Дональд, не спеши давить на Украину. Мы сейчас выкатим свой план. Он крутой, тебе понравится. Чуть ли не впервые Европа действует проактивно, а не реактивно. То есть не ждёт, пока Трамп с Путиным решат её судьбу в Будапеште, а выдвигают контрпредложения. И это важно, так как там вроде ещё и есть подвижки по замороженным активам.
2. Трампу нужен какой-то базовый план урегулирования, к которому он будет двигаться. При Байдене таким планом была Формула мира Зеленского из https://t.me/ToBeOr_Official/10911 10 пунктов. У Трампа нет не только понимания как двигаться, но и куда двигаться. Отсюда эти постоянные метания - то "Украина может освободить свои территории", то "Зеленский, отдай Донбасс". Трампу нужен чёткий ориентир, который он сам одобрит и будет продвигать, как он это делает с мирным планом по Газе из 20 пунктов. Не факт, что он одобрит, но сама по себе инициатива Европы правильная.
І одразу в дію.