РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9453 посетителя онлайн
Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
2 056 36

Украина и Европа готовят план из 12 пунктов по прекращению войны с Россией, - Bloomberg

ЕС, Украина

Европейские страны работают с Украиной над планом завершения войны РФ против Украины. Он будет состоять из 12 пунктов.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что предусматривает план?

После того, как Россия согласится на прекращение огня и обе стороны возьмут на себя обязательства остановить территориальное продвижение, должно состояться возвращение всех похищенных Россией детей в Украину и обмен пленными.

Украина получит гарантии безопасности, средства на восстановление повреждений, нанесенных войной, и путь к быстрому вступлению в Европейский Союз, пишет Bloomberg.

Санкции против России постепенно будут снимать, но около 300 миллиардов долларов замороженных резервов центрального банка будут возвращены только тогда, когда Москва согласится сделать вклад в послевоенное восстановление Украины. В случае, если Россия снова нападет на Украину, ограничения автоматически возобновятся.

Кроме этого, план предусматривает, что Москва и Киев начнут переговоры по управлению оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают российской ни одну оккупированную территорию.

Читайте также: Терпение США относительно войны РФ против Украины исчерпывается, - Белый дом

Контроль за реализацией

По словам источников, за реализацией предложенного плана будет наблюдать мирный совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Детали плана еще могут измениться

Bloomberg добавляет, что детали плана еще дорабатываются и могут измениться.

Любое предложение также потребует поддержки со стороны Вашингтона, и европейские чиновники могут посетить США на этой неделе.

"Это предложение перекликается с призывами Трампа, сделанными на прошлой неделе, немедленно заморозить конфликт на нынешних линиях, прежде чем начинать переговоры", - сказано в статье.

Читайте также: Решительно поддерживаем позицию президента Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, - заявление европейских лидеров

Автор: 

Европа (2102) россия (97739) война в Украине (6602)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
А де подівались попередніх 10000000 планів,гарантій,угод?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:18 Ответить
+12
"Україна отримає гарантії безпеки" далі можна не читати. УКРАЇНА МАЄ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ З 1994 РОКУ. Які ще гарантії потрібно? Гарантії гарантій???
показать весь комментарий
21.10.2025 20:20 Ответить
+11
А як же план перемоги який був рік назад?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та блін ну це ж не європа воює з україно. поїдьте до путіна і з ним план складіть
показать весь комментарий
21.10.2025 20:17 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 20:43 Ответить
Ше не замахались планувати - кацапам ці плани пох - більше зброї може їх привести до тями
показать весь комментарий
21.10.2025 20:18 Ответить
А де подівались попередніх 10000000 планів,гарантій,угод?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:18 Ответить
Пустили на косячки? 🤔
показать весь комментарий
21.10.2025 20:40 Ответить
А як же план перемоги який був рік назад?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:18 Ответить
Залишився. У минулому році. Ну це ж логічно - новий рік - новий план.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:42 Ответить
Пунктів не замало? Аби потужності не забракло
показать весь комментарий
21.10.2025 20:19 Ответить
"Україна отримає гарантії безпеки" далі можна не читати. УКРАЇНА МАЄ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ З 1994 РОКУ. Які ще гарантії потрібно? Гарантії гарантій???
показать весь комментарий
21.10.2025 20:20 Ответить
не читал меморандум ? никаких прямых гарантий там нет. или ума хватает только капслоком писать ?
показать весь комментарий
21.10.2025 20:29 Ответить
Ну по перше там були деякі гарантії і дії в Будапештському меморандумі які гаранти не виконали. По друге раз Будапештський меморандум розірвано то Україна має право на відновлення ядерного потенціалу. По третє, даже членство в ЄС і НАТО фактично не гарантує безпеки, так як там не приписано ніяких обов'язків по захисту в разі нападу на якусь з країн. По третє, в 21 столітті все що написано на бумазі можна підтерти сраку. Тому немає сенсу вести ні переговорів ні підпсувати якісь угоди з будь з ким. Гарантом може бути тільки зброя і бажано ядерна.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:02 Ответить
Шо, опять?
це ж було вже
показать весь комментарий
21.10.2025 20:22 Ответить
План має бути з одного пункту. Знищення ерефії.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:25 Ответить
як що не буде, п'яти таємних пунктів, то це повна хєрня!!!
але, як же доречно!
зе!гніда, з дєрьмаком всю зиму проведуть в європі та штатах, за наш рахунок.
зе!скумбрія оновить лук, подивиться нове шоу у мулен руж, погуляє по манхетану.....
а ми тут посидимо без світла тепла і води.....
ви ж там обсудіть все дуже ретельно, та підготуйте потужні плани безпекових гарантій.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:26 Ответить
Давайти будемо оптимістами . Терплячіть партнерів до Буратіни з командою - це вимоги "неначасності." Але представники євродипломатії у київських печерах судів Татарова присутні, вони в курсі ...
Просто вони самі тормози, звичайно, але інфа про вовку з його МАРОДЕАТОМ у них є... Ну не зовсім же вони ідіоти . Доречі, кремлівська ************ широко працює у країнах партнерів , тією ж, як приклад, російською приставкою КАРТИНА ТВ та й просто не усі в ЄС забанили рашутудей ... А там такого розповідають по вілли Умєрова, по мародерів на Банковій ... Єрмака не згадують... але достатньо інформації , якщо проснуться європейці й візьмуть Буратіну під "повну опіку". У них самих праві політки тхйлом проплачені плюс до лівих наступають - ну не зовсім же вони ідіоти .
показать весь комментарий
21.10.2025 20:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Je9wMx9wBMY

Кремлю зламали хребет !!!???
показать весь комментарий
21.10.2025 20:55 Ответить
Треба план. І назвати його якось........ Потужно і Незламно. Щоб Путін злякався, заплакав і втік. "План Перемоги!", наприклад.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:27 Ответить
Не щоб пуцин злякався, а щоб зефани повірили. До наступного плану.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:45 Ответить
Та засуньте ці 48 безпекових угод разом з потужним минулорічним планом миру Єрмаку в горлянку нарешті.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:29 Ответить
******* Європа спроможна на нові спільні фото коацілії та на складання різного роду планів. Якби ***** пішов спочатку Європою, давно був би в Парижі
показать весь комментарий
21.10.2025 20:29 Ответить
Типове затягування часу.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:30 Ответить
,,перегукується з планами Трампа,,(с) Його плани розроблялись у Кремлі. Тому нам не підходять.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:32 Ответить
Й_на клоунада триває.

До речі, предмет під назвою "міжнародне право" продовжують вивчати у всіх провідних навчальних закладах (гуманітарних) так званого "цивілізованого заходу" дотепер.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:36 Ответить
У нашого 5 пунктів, у них 12.....
12 - 5 = 7....
ОПа !!! терміново придумати ще 7 пунктів, до ранку!!!
РНБО, підключайтеся.......
показать весь комментарий
21.10.2025 20:38 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2025 20:42 Ответить
Поки Зе банда при владі, перемоги та хоча би успіхів, ми нажаль не побачимо ( захід обережно тримає нас на повідку
показать весь комментарий
21.10.2025 20:41 Ответить
В дупу собі запхніть всі ці 12 пунктів.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:47 Ответить
це їх звідти дістали😂
показать весь комментарий
21.10.2025 21:01 Ответить
Вони реально дебіли
показать весь комментарий
21.10.2025 20:50 Ответить
Дебіли.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:51 Ответить
Тобто вже десь на 90% вимог ***** виконується. Типу бачите які ми сильні Еуропейчики, відстояли 10% з видуманих вимог. Не піддались на ультиматум пітуна! Але якщо ти погоджуєшся на 90% умов, то подошися і на 100%. Тому така тактика не спрацює.

Єдиний спосіб зупинити війну це відновлення контролю над усіма територіями або програш та знищення. Ніяких альтернатив просто не існує.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:53 Ответить
А *****, на цей план, наложе свою резолюцію.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:56 Ответить
Зеля такий план ще рік назад анонсував. Правда нарід ще почув, що не на все гідний. Декілька пунктів засекречені.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:57 Ответить
https://t.me/ToBeOr_Official/19109 Быть Или:
__
Нормальный план. Понятное дело, что Россия на это не пойдёт, но дело в другом. Два момента:
1. Я вижу в этом попытку европейцев перехватить инициативу у Путина по "перепрошивке" Трампа. Мол, Дональд, не спеши давить на Украину. Мы сейчас выкатим свой план. Он крутой, тебе понравится. Чуть ли не впервые Европа действует проактивно, а не реактивно. То есть не ждёт, пока Трамп с Путиным решат её судьбу в Будапеште, а выдвигают контрпредложения. И это важно, так как там вроде ещё и есть подвижки по замороженным активам.
2. Трампу нужен какой-то базовый план урегулирования, к которому он будет двигаться. При Байдене таким планом была Формула мира Зеленского из https://t.me/ToBeOr_Official/10911 10 пунктов. У Трампа нет не только понимания как двигаться, но и куда двигаться. Отсюда эти постоянные метания - то "Украина может освободить свои территории", то "Зеленский, отдай Донбасс". Трампу нужен чёткий ориентир, который он сам одобрит и будет продвигать, как он это делает с мирным планом по Газе из 20 пунктов. Не факт, что он одобрит, но сама по себе инициатива Европы правильная.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:15 Ответить
А де ж план перемоги, який гундос презентував минулого року?
показать весь комментарий
21.10.2025 21:27 Ответить
А можна план з ьрьох пунктів щодо захисту неба Чернігівщини, Сумщини та інших прикордонних областей?
І одразу в дію.
показать весь комментарий
21.10.2025 21:38 Ответить
 
 