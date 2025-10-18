РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7836 посетителей онлайн
Новости Прекращение войны Прекращение огня между Украиной и РФ
3 223 53

Терпение США в отношении войны РФ против Украины иссякает, - Белый дом

белый,дом,сша

Президент США продолжает работать над достижением мира, однако терпение американцев относительно войны РФ против Украины "исчерпывается".

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Левитт напомнила, что Трамп 17 октября принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед тем имел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Президент США сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Чиновница заявила, что РФ и Украина должны признать "реалии на местах" и "достичь мирного соглашения".

"Потому что терпение президента Трампа, а также американского народа к этой войне иссякает", - добавила она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".

Читайте также: Трамп после встречи с Зеленским: Пришло время заключить соглашение. Пусть обе стороны заявят о победе, а история рассудит

Автор: 

война в Украине (6562) Ливитт Кэролайн (43)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Тобто 12 років терпіння було , а тепер різко вичерпується?
Але щось не клеїться! Де томагавки?
показать весь комментарий
18.10.2025 18:54 Ответить
+7
За даними chatgpt://generic-entity?name=Harvard%25E2%2580%25AFCAPS/Harris%25E2%2580%25AFPoll&category=organization Harvard CAPS/Harris Poll (жовтень 2025)

Майже 70 % американців підтримують військову допомогу Україні.

Серед республіканців - підтримка була навіть вищою: ~86 % за заходи санкцій проти Росії, ~86 % вважають, що Європа має припинити купувати російську нафту.

Серед демократів: близько ~71 % підтримують аналогічні заходи.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:58 Ответить
+6
показать весь комментарий
18.10.2025 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто 12 років терпіння було , а тепер різко вичерпується?
Але щось не клеїться! Де томагавки?
показать весь комментарий
18.10.2025 18:54 Ответить
Там де ключ на 32.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:02 Ответить
До 2022р війна не стосувалась американських платників податків.Враховуючи тупу корупційну мавпочку ЗЕ,що вдає з себе президента,цілком логічна реакція Америки.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:04 Ответить
Краще запитай в залізнояйкого де Фламінго. Вони ж по всім параметрам кращі за томагавки, телевізор же брехати не буде)
показать весь комментарий
18.10.2025 19:43 Ответить
ХА-ХА! останні соцопитування ЗАукраїнські вищі від респів ніж від демів!
показать весь комментарий
18.10.2025 18:55 Ответить
За даними chatgpt://generic-entity?name=Harvard%25E2%2580%25AFCAPS/Harris%25E2%2580%25AFPoll&category=organization Harvard CAPS/Harris Poll (жовтень 2025)

Майже 70 % американців підтримують військову допомогу Україні.

Серед республіканців - підтримка була навіть вищою: ~86 % за заходи санкцій проти Росії, ~86 % вважають, що Європа має припинити купувати російську нафту.

Серед демократів: близько ~71 % підтримують аналогічні заходи.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:58 Ответить
саме жовтневе опитування й стало приємним винятком серед хвилі скепсису передостанніх місяців

В жовтні навіть частина республіканців (особливо молодших і ветеранських груп) продемонструвала несподіване піднесення підтримки України - на фоні втоми від політичних сварок у Вашингтоні.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:00 Ответить
Муйня - у Трампа ше терпіння вагон і маленька теліжка
показать весь комментарий
18.10.2025 18:55 Ответить
а я трішки посперечаюсьз Вами
1. шатдаун, сварки у владі взагалі!!
2.саме зараз готуються проміжні вибори на 2026 рік
3. шатдаун затьмарив увагу ( й злющу на Трампа магівців у т ч ) до невирішеного питання справи Епштейна
4. вибори до можливого появлення більшості демів у Палаті у 2026 р співпадають з датою вирішення теми миротворчества трампа у Норвегії. ( як країни , дуже вірного друга України)
5. уся історія США наповнена прикладами як ПАЛАТА змінювала свій колір більшості на перевиборах після перших"успіхів" обраного напередодні президента.
6.Трампу стало неначасі розрекламовано щемити зараз столиці демівських штатів своїми нацгвардійцями , чи може щось не так у популярності цього дійства?
показать весь комментарий
18.10.2025 19:10 Ответить
Вони черпають це терпіння драним черпаком!
показать весь комментарий
18.10.2025 18:55 Ответить
Трампон черпає терпіння фекальною валізкою путлєра, а вона майже заповнена... Ось і терпіння "вичерпується"...
показать весь комментарий
18.10.2025 19:30 Ответить
Нічого, з Будапешта ще підвезуть терпіння. ***** відкриє духмяну валізку і віділлє скільки треба.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:56 Ответить
Не схоже.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:58 Ответить
Ну так може щось зробите? Чи так само будете тільки підвищувати рівень стурбованості?
показать весь комментарий
18.10.2025 18:58 Ответить
Трамп ніяк не може відірватися від цілування дупи путіна. Поки це так.
показать весь комментарий
18.10.2025 18:59 Ответить
Терпіння американців, чи бобра миру?
показать весь комментарий
18.10.2025 18:59 Ответить
чекаю лідора в футболці на підтримку трампа та його коханця

показать весь комментарий
18.10.2025 19:01 Ответить
Трампидло, пирдун старий, може ти не в курсі, війну розпочав фюрер свинорейху *****, і все твоє нетерпіння адресуй йому, замість лягати під ***** і весело йому підхрюкувати.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:01 Ответить
То похоже уже не Белый а Жёлтый дом короче психушка...
показать весь комментарий
18.10.2025 19:06 Ответить
Україні пощастило що Трамп дуже хоче отримати дебільну нобелівську собачу медальку. Sleepy Joe влаштовувала позиція європейських чирлідерш.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:07 Ответить
А пуд як був так і є - 16 кг.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:08 Ответить
американці ,на Ваше терпіння "срав рашистський пес"
показать весь комментарий
18.10.2025 19:09 Ответить
показать весь комментарий
18.10.2025 19:10 Ответить
100500 та нiчого нового ми взнаемо, бо це буде все той же зебiлiзм. А 73% - ЦЕ ЗЕБЬОЛЫЕ.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:15 Ответить
це правда. потрібно прискорити момент істини по зеленим узурпаторам влади.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:16 Ответить
не
показать весь комментарий
18.10.2025 19:19 Ответить
Чого?
показать весь комментарий
18.10.2025 19:25 Ответить
Я думаю в олігофренії виокремлять ще одну стадію - зебілізм. Це десь між дебілізмом та імбецилізмом
показать весь комментарий
18.10.2025 19:16 Ответить
БУРАТІНО??? через українське "І"
показать весь комментарий
18.10.2025 19:19 Ответить
захврювання буде називатись ефект зеленського
показать весь комментарий
18.10.2025 19:20 Ответить
ні - синдром "буратіночерчілля"
показать весь комментарий
18.10.2025 19:21 Ответить
добре - ефект зеленського з синдромом "буратіночерчілля"
показать весь комментарий
18.10.2025 19:23 Ответить
Терпіння Трампа як лента Мебіуса
показать весь комментарий
18.10.2025 19:11 Ответить
У Мєбіуса одна поверхня (або-або, але постійно), а от подвійний уроборос - саме воно: доїв одну частину - терпіння немає і путлєром незадоволений, а доїв другу - все норм, "біг діл", і путлєр - гарний хлоп. і так до тієї самої безкінечності....
показать весь комментарий
18.10.2025 19:36 Ответить
Якщо одним словом назвати політику США та дегенерата Трампа - це словоблуддя.
Трамп сходить в туалет і після цього в нього знову буде терпіння аж до нового походу в туалет.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:12 Ответить
Ну, а якщо урветься терпець, то й що???
показать весь комментарий
18.10.2025 19:12 Ответить
Уривало б те руде опудало , та й не переставало.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:16 Ответить
То ще почекають два тижні. Перший раз, чи що?
показать весь комментарий
18.10.2025 19:46 Ответить
Ну так , поплачте.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:20 Ответить
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - клоуни, що там казала та прес секретар? - "мамка ваша?"... просто артисти
показать весь комментарий
18.10.2025 19:22 Ответить
Левітація. Значить туман в мозгах. Беруть на посади так само як і у нас.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:28 Ответить
Пригадую фільм ссср про песика білийбім чорне вухо.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:24 Ответить
Пейпер Сем. Анкл Пейпер Сем.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:33 Ответить
Ну мені,особисто,сьогоднішня Америка дуже схожа на нашого клоуна,маю на увазі Трампа. Ну і що буде,якщо ця війна вже надоїла трампону,може обсериться,вжеж були ультиматуми,якщо рашка не перестане,Я ЇХ ,,,, що ти їх!!!! Як-то кажуть тримайте мене семеро і більш нічого. Мені от дуже і дуже булоб цікаво,щоб після всього цього,Порох викликав на стадіон оце непорозуміння,щоб воно дало відповіді як так сталось? Зап. і Хер. обл. втрачені ,Дон. і Луг. втрачені назавжди,знищено стільки міст,пром. підприємств,стільки смертей і розбитих долей,стільки втрачено населення,яке відсотків 50,як найменше,не повернеться,я вже не говорю про кумівство і пограбування України **партнерами** і багато ще чого. Просто почути,що воно буде гундосити
показать весь комментарий
18.10.2025 19:44 Ответить
Вже не я один порівнюю Трампа з нашим "блазнем"... "Два сапога - пара..." Тільки розміри різні...
показать весь комментарий
18.10.2025 19:51 Ответить
Останнє китайське американське попередження...
показать весь комментарий
18.10.2025 19:45 Ответить
Ох і "терпуни"... Недарма колись, в часи війни у В"єтнамі, звучав "мем" - "семсотсороквторое китайское предупреждение"... Тепер буде "семьсотсороквторое" трамповское "предоствление двух недель до раздумий"...
показать весь комментарий
18.10.2025 19:47 Ответить
"остановиться там, где есть". -- продать Украину и получить
бабло от *****.-- вот это цель Краснова.
показать весь комментарий
18.10.2025 19:49 Ответить
Виходить так.Тобто Дональд знову буде пропонувати путіну влаштувати Take-Profit ..https://www.google.com/search?q=take+profit&oq=%D1%8F%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D1%84%D1%96%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BA%D1%83&aqs=chrome..69i57j33i160.9866j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDpqEQjMEhJrKAs1pZvgi8PcJJk-WrbGcgvlCQecChZZEty3J2zrA1NQQODY24P9yf9jDVmwMpHxlXWceZ-qzTB9RB-Si-pT3IZ6EvW3flMe_JZXtm8vmutBchTAgyYyTBI5ssdNZi7Ewzx0xDRPtYWUXZ3E2O3st5NIc07QlenKgc&csui=3&ved=2ahUKEwiTzKSqm66QAxVcSfEDHRiiHdsQgK4QegQIARAB
показать весь комментарий
18.10.2025 19:57 Ответить
Цікаво. В США весь тиждень радник Путіна по Трампу - автор тунелю з Аляски Дмітрієв І весь тиждень наш голова ОП, який теж типу радника по всьому. Підсумку уже зрозуміли і назвати саме нашою перемогою це складно. Висновків не буде. 5-6 менедж
показать весь комментарий
18.10.2025 20:05 Ответить
 
 