Терпение США в отношении войны РФ против Украины иссякает, - Белый дом
Президент США продолжает работать над достижением мира, однако терпение американцев относительно войны РФ против Украины "исчерпывается".
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире телеканала Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Левитт напомнила, что Трамп 17 октября принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского, а перед тем имел длительный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Президент США сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
Чиновница заявила, что РФ и Украина должны признать "реалии на местах" и "достичь мирного соглашения".
"Потому что терпение президента Трампа, а также американского народа к этой войне иссякает", - добавила она.
Напомним, что президент США Дональд Трамп после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Украине и РФ пора заключить мирное соглашение и "остановиться там, где есть".
Але щось не клеїться! Де томагавки?
Майже 70 % американців підтримують військову допомогу Україні.
Серед республіканців - підтримка була навіть вищою: ~86 % за заходи санкцій проти Росії, ~86 % вважають, що Європа має припинити купувати російську нафту.
Серед демократів: близько ~71 % підтримують аналогічні заходи.
В жовтні навіть частина республіканців (особливо молодших і ветеранських груп) продемонструвала несподіване піднесення підтримки України - на фоні втоми від політичних сварок у Вашингтоні.
1. шатдаун, сварки у владі взагалі!!
2.саме зараз готуються проміжні вибори на 2026 рік
3. шатдаун затьмарив увагу ( й злющу на Трампа магівців у т ч ) до невирішеного питання справи Епштейна
4. вибори до можливого появлення більшості демів у Палаті у 2026 р співпадають з датою вирішення теми миротворчества трампа у Норвегії. ( як країни , дуже вірного друга України)
5. уся історія США наповнена прикладами як ПАЛАТА змінювала свій колір більшості на перевиборах після перших"успіхів" обраного напередодні президента.
6.Трампу стало неначасі розрекламовано щемити зараз столиці демівських штатів своїми нацгвардійцями , чи може щось не так у популярності цього дійства?
Трамп сходить в туалет і після цього в нього знову буде терпіння аж до нового походу в туалет.
китайськеамериканське попередження...
бабло от *****.-- вот это цель Краснова.