Терпіння США щодо війни РФ проти України вичерпується, - Білий дім

Президент США продовжує працювати над досягненням миру, однак терпіння американців щодо війни РФ проти України "вичерпується".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Левітт нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Президент США сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими від цієї війни", - сказала речниця Білого дому.

Посадовиця заявила, що РФ та Україна мають визнати "реалії на місцях" та "досягти мирної угоди".

"Тому що терпіння президента Трампа, а також американського народу до цієї війни вичерпується", - додала вона.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Читайте також: Трамп після зустрічі з Зеленським: Настав час укласти угоду. Нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія розсудить