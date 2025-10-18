Терпіння США щодо війни РФ проти України вичерпується, - Білий дім
Президент США продовжує працювати над досягненням миру, однак терпіння американців щодо війни РФ проти України "вичерпується".
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
Левітт нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
"Президент США сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими від цієї війни", - сказала речниця Білого дому.
Посадовиця заявила, що РФ та Україна мають визнати "реалії на місцях" та "досягти мирної угоди".
"Тому що терпіння президента Трампа, а також американського народу до цієї війни вичерпується", - додала вона.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".
Але щось не клеїться! Де томагавки?
Майже 70 % американців підтримують військову допомогу Україні.
Серед республіканців - підтримка була навіть вищою: ~86 % за заходи санкцій проти Росії, ~86 % вважають, що Європа має припинити купувати російську нафту.
Серед демократів: близько ~71 % підтримують аналогічні заходи.
В жовтні навіть частина республіканців (особливо молодших і ветеранських груп) продемонструвала несподіване піднесення підтримки України - на фоні втоми від політичних сварок у Вашингтоні.
1. шатдаун, сварки у владі взагалі!!
2.саме зараз готуються проміжні вибори на 2026 рік
3. шатдаун затьмарив увагу ( й злющу на Трампа магівців у т ч ) до невирішеного питання справи Епштейна
4. вибори до можливого появлення більшості демів у Палаті у 2026 р співпадають з датою вирішення теми миротворчества трампа у Норвегії. ( як країни , дуже вірного друга України)
5. уся історія США наповнена прикладами як ПАЛАТА змінювала свій колір більшості на перевиборах після перших"успіхів" обраного напередодні президента.
6.Трампу стало неначасі розрекламовано щемити зараз столиці демівських штатів своїми нацгвардійцями , чи може щось не так у популярності цього дійства?
Трамп сходить в туалет і після цього в нього знову буде терпіння аж до нового походу в туалет.
Самий оптимальний варіант. Іншого не буде.