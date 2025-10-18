УКР
Новини
Терпіння США щодо війни РФ проти України вичерпується, - Білий дім

Президент США продовжує працювати над досягненням миру, однак терпіння американців щодо війни РФ проти України "вичерпується".

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Левітт нагадала, що Трамп 17 жовтня приймав у Білому домі президента України Володимира Зеленського, а перед тим мав тривалу розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Президент США сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими від цієї війни", - сказала речниця Білого дому.

Посадовиця заявила, що РФ та Україна мають визнати "реалії на місцях" та "досягти мирної угоди".

"Тому що терпіння президента Трампа, а також американського народу до цієї війни вичерпується", - додала вона.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що Україні та РФ настав час укласти мирну угоду і "зупинитися там, де є".

Читайте також: Трамп після зустрічі з Зеленським: Настав час укласти угоду. Нехай обидві сторони заявлять про перемогу, а історія розсудить

Топ коментарі
+4
За даними chatgpt://generic-entity?name=Harvard%25E2%2580%25AFCAPS/Harris%25E2%2580%25AFPoll&category=organization Harvard CAPS/Harris Poll (жовтень 2025)

Майже 70 % американців підтримують військову допомогу Україні.

Серед республіканців - підтримка була навіть вищою: ~86 % за заходи санкцій проти Росії, ~86 % вважають, що Європа має припинити купувати російську нафту.

Серед демократів: близько ~71 % підтримують аналогічні заходи.
18.10.2025 18:58 Відповісти
+4
18.10.2025 19:10 Відповісти
+3
Тобто 12 років терпіння було , а тепер різко вичерпується?
Але щось не клеїться! Де томагавки?
18.10.2025 18:54 Відповісти
18.10.2025 18:54 Відповісти
Там де ключ на 32.
18.10.2025 19:02 Відповісти
До 2022р війна не стосувалась американських платників податків.Враховуючи тупу корупційну мавпочку ЗЕ,що вдає з себе президента,цілком логічна реакція Америки.
18.10.2025 19:04 Відповісти
ХА-ХА! останні соцопитування ЗАукраїнські вищі від респів ніж від демів!
18.10.2025 18:55 Відповісти
18.10.2025 18:58 Відповісти
саме жовтневе опитування й стало приємним винятком серед хвилі скепсису передостанніх місяців

В жовтні навіть частина республіканців (особливо молодших і ветеранських груп) продемонструвала несподіване піднесення підтримки України - на фоні втоми від політичних сварок у Вашингтоні.
18.10.2025 19:00 Відповісти
Муйня - у Трампа ше терпіння вагон і маленька теліжка
18.10.2025 18:55 Відповісти
а я трішки посперечаюсьз Вами
1. шатдаун, сварки у владі взагалі!!
2.саме зараз готуються проміжні вибори на 2026 рік
3. шатдаун затьмарив увагу ( й злющу на Трампа магівців у т ч ) до невирішеного питання справи Епштейна
4. вибори до можливого появлення більшості демів у Палаті у 2026 р співпадають з датою вирішення теми миротворчества трампа у Норвегії. ( як країни , дуже вірного друга України)
5. уся історія США наповнена прикладами як ПАЛАТА змінювала свій колір більшості на перевиборах після перших"успіхів" обраного напередодні президента.
6.Трампу стало неначасі розрекламовано щемити зараз столиці демівських штатів своїми нацгвардійцями , чи може щось не так у популярності цього дійства?
18.10.2025 19:10 Відповісти
Вони черпають це терпіння драним черпаком!
18.10.2025 18:55 Відповісти
Нічого, з Будапешта ще підвезуть терпіння. ***** відкриє духмяну валізку і віділлє скільки треба.
18.10.2025 18:56 Відповісти
Не схоже.
18.10.2025 18:58 Відповісти
Ну так може щось зробите? Чи так само будете тільки підвищувати рівень стурбованості?
18.10.2025 18:58 Відповісти
Трамп ніяк не може відірватися від цілування дупи путіна. Поки це так.
18.10.2025 18:59 Відповісти
Терпіння американців, чи бобра миру?
18.10.2025 18:59 Відповісти
чекаю лідора в футболці на підтримку трампа та його коханця

18.10.2025 19:01 Відповісти
Трампидло, пирдун старий, може ти не в курсі, війну розпочав фюрер свинорейху *****, і все твоє нетерпіння адресуй йому, замість лягати під ***** і весело йому підхрюкувати.
18.10.2025 19:01 Відповісти
То похоже уже не Белый а Жёлтый дом короче психушка...
18.10.2025 19:06 Відповісти
Україні пощастило що Трамп дуже хоче отримати дебільну нобелівську собачу медальку. Sleepy Joe влаштовувала позиція європейських чирлідерш.
18.10.2025 19:07 Відповісти
А пуд як був так і є - 16 кг.
18.10.2025 19:08 Відповісти
американці ,на Ваше терпіння "срав рашистський пес"
18.10.2025 19:09 Відповісти
18.10.2025 19:10 Відповісти
100500 та нiчого нового ми взнаемо, бо це буде все той же зебiлiзм. А 73% - ЦЕ ЗЕБЬОЛЫЕ.
18.10.2025 19:15 Відповісти
це правда. потрібно прискорити момент істини по зеленим узурпаторам влади.
18.10.2025 19:16 Відповісти
не
18.10.2025 19:19 Відповісти
Чого?
18.10.2025 19:25 Відповісти
Я думаю в олігофренії виокремлять ще одну стадію - зебілізм. Це десь між дебілізмом та імбецилізмом
18.10.2025 19:16 Відповісти
БУРАТІНО??? через українське "І"
18.10.2025 19:19 Відповісти
захврювання буде називатись ефект зеленського
18.10.2025 19:20 Відповісти
ні - синдром "буратіночерчілля"
18.10.2025 19:21 Відповісти
добре - ефект зеленського з синдромом "буратіночерчілля"
18.10.2025 19:23 Відповісти
Терпіння Трампа як лента Мебіуса
18.10.2025 19:11 Відповісти
Якщо одним словом назвати політику США та дегенерата Трампа - це словоблуддя.
Трамп сходить в туалет і після цього в нього знову буде терпіння аж до нового походу в туалет.
18.10.2025 19:12 Відповісти
Ну, а якщо урветься терпець, то й що???
18.10.2025 19:12 Відповісти
Уривало б те руде опудало , та й не переставало.
18.10.2025 19:16 Відповісти
Ну так , поплачте.
18.10.2025 19:20 Відповісти
АХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ - клоуни, що там казала та прес секретар? - "мамка ваша?"... просто артисти
18.10.2025 19:22 Відповісти
Посадовиця заявила, що РФ та Україна мають визнати "реалії на місцях" та "досягти мирної угоди". Джерело: https://censor.net/ua/n3580429
Самий оптимальний варіант. Іншого не буде.
18.10.2025 19:22 Відповісти
Пригадую фільм ссср про песика білийбім чорне вухо.
18.10.2025 19:24 Відповісти
 
 