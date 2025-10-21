Україна та Європа готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією, - Bloomberg
Європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що передбачає план?
Після того, як Росія погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, має відбутися повернення всіх викрадених Росією дітей в Україну та обмін полоненими.
Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу, пише Bloomberg.
Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. У разі, якщо Росія знову нападе на Україну, обмеження автоматично поновлять.
Крім цього, план передбачає, що Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.
Контроль за реалізацією
За словами джерел, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.
Деталі плану ще можуть змінитися
Bloomberg додає, що деталі плану ще допрацьовуються і можуть змінитися.
Будь-яка пропозиція також потребуватиме підтримки з боку Вашингтона, і європейські посадовці можуть відвідати США цього тижня.
"Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори", - сказано в статті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це ж було вже
але, як же доречно!
зе!гніда, з дєрьмаком всю зиму проведуть в європі та штатах, за наш рахунок.
зе!скумбрія оновить лук, подивиться нове шоу у мулен руж, погуляє по манхетану.....
а ми тут посидимо без світла тепла і води.....
ви ж там обсудіть все дуже ретельно, та підготуйте потужні плани безпекових гарантій.
Просто вони самі тормози, звичайно, але інфа про вовку з його МАРОДЕАТОМ у них є... Ну не зовсім же вони ідіоти . Доречі, кремлівська ************ широко працює у країнах партнерів , тією ж, як приклад, російською приставкою КАРТИНА ТВ та й просто не усі в ЄС забанили рашутудей ... А там такого розповідають по вілли Умєрова, по мародерів на Банковій ... Єрмака не згадують... але достатньо інформації , якщо проснуться європейці й візьмуть Буратіну під "повну опіку". У них самих праві політки тхйлом проплачені плюс до лівих наступають - ну не зовсім же вони ідіоти .
Кремлю зламали хребет !!!???
До речі, предмет під назвою "міжнародне право" продовжують вивчати у всіх провідних навчальних закладах (гуманітарних) так званого "цивілізованого заходу" дотепер.
12 - 5 = 7....
ОПа !!! терміново придумати ще 7 пунктів, до ранку!!!
РНБО, підключайтеся.......
Єдиний спосіб зупинити війну це відновлення контролю над усіма територіями або програш та знищення. Ніяких альтернатив просто не існує.
__
Нормальный план. Понятное дело, что Россия на это не пойдёт, но дело в другом. Два момента:
1. Я вижу в этом попытку европейцев перехватить инициативу у Путина по "перепрошивке" Трампа. Мол, Дональд, не спеши давить на Украину. Мы сейчас выкатим свой план. Он крутой, тебе понравится. Чуть ли не впервые Европа действует проактивно, а не реактивно. То есть не ждёт, пока Трамп с Путиным решат её судьбу в Будапеште, а выдвигают контрпредложения. И это важно, так как там вроде ещё и есть подвижки по замороженным активам.
2. Трампу нужен какой-то базовый план урегулирования, к которому он будет двигаться. При Байдене таким планом была Формула мира Зеленского из https://t.me/ToBeOr_Official/10911 10 пунктов. У Трампа нет не только понимания как двигаться, но и куда двигаться. Отсюда эти постоянные метания - то "Украина может освободить свои территории", то "Зеленский, отдай Донбасс". Трампу нужен чёткий ориентир, который он сам одобрит и будет продвигать, как он это делает с мирным планом по Газе из 20 пунктов. Не факт, что он одобрит, но сама по себе инициатива Европы правильная.
І одразу в дію.