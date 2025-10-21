Україна та Європа готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією, - Bloomberg

Європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передбачає план?

Після того, як Росія погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, має відбутися повернення всіх викрадених Росією дітей в Україну та обмін полоненими.

Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. У разі, якщо Росія знову нападе на Україну, обмеження автоматично поновлять.

Крім цього, план передбачає, що Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

Контроль за реалізацією

За словами джерел, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Деталі плану ще можуть змінитися

Bloomberg додає, що деталі плану ще допрацьовуються і можуть змінитися.

Будь-яка пропозиція також потребуватиме підтримки з боку Вашингтона, і європейські посадовці можуть відвідати США цього тижня.

"Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори", - сказано в статті.

