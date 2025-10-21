УКР
Новини
2 217 36

Україна та Європа готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією, - Bloomberg

ЄС, Україна

Європейські країни працюють з Україною над планом завершення війни РФ проти України. Він складатиметься із 12 пунктів.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що передбачає план?

Після того, як Росія погодиться на припинення вогню і обидві сторони візьмуть на себе зобов'язання зупинити територіальне просування, має відбутися повернення всіх викрадених Росією дітей в Україну та обмін полоненими.

Україна отримає гарантії безпеки, кошти на відновлення пошкоджень, завданих війною, і шлях до швидкого вступу до Європейського Союзу, пише Bloomberg.

Санкції проти Росії поступово зніматимуть, але близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центрального банку будуть повернуті лише тоді, коли Москва погодиться зробити внесок у післявоєнну відбудову України. У разі, якщо  Росія знову нападе на Україну, обмеження автоматично поновлять.

Крім цього, план передбачає, що Москва та Київ розпочнуть переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ані Європа, ані Україна юридично не визнають російською жодну окуповану територію.

Читайте також: Терпіння США щодо війни РФ проти України вичерпується, - Білий дім

Контроль за реалізацією

За словами джерел, за реалізацією запропонованого плану наглядатиме мирна рада на чолі з президентом США Дональдом Трампом.

Деталі плану ще можуть змінитися

Bloomberg додає, що деталі плану ще допрацьовуються і можуть змінитися.

Будь-яка пропозиція також потребуватиме підтримки з боку Вашингтона, і європейські посадовці можуть відвідати США цього тижня.

"Ця пропозиція перегукується із закликами Трампа, зробленими минулого тижня, негайно заморозити конфлікт на нинішніх лініях, перш ніж починати переговори", - сказано в статті.

Читайте також: Рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, - заява європейських лідерів

Автор: 

Європа (2094) росія (68544) війна в Україні (6653)
Топ коментарі
+15
А де подівались попередніх 10000000 планів,гарантій,угод?
показати весь коментар
21.10.2025 20:18 Відповісти
+12
"Україна отримає гарантії безпеки" далі можна не читати. УКРАЇНА МАЄ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ З 1994 РОКУ. Які ще гарантії потрібно? Гарантії гарантій???
показати весь коментар
21.10.2025 20:20 Відповісти
+11
А як же план перемоги який був рік назад?
показати весь коментар
21.10.2025 20:18 Відповісти
Та блін ну це ж не європа воює з україно. поїдьте до путіна і з ним план складіть
показати весь коментар
21.10.2025 20:17 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 20:43 Відповісти
Ше не замахались планувати - кацапам ці плани пох - більше зброї може їх привести до тями
показати весь коментар
21.10.2025 20:18 Відповісти
А де подівались попередніх 10000000 планів,гарантій,угод?
показати весь коментар
21.10.2025 20:18 Відповісти
Пустили на косячки? 🤔
показати весь коментар
21.10.2025 20:40 Відповісти
А як же план перемоги який був рік назад?
показати весь коментар
21.10.2025 20:18 Відповісти
Залишився. У минулому році. Ну це ж логічно - новий рік - новий план.
показати весь коментар
21.10.2025 20:42 Відповісти
Пунктів не замало? Аби потужності не забракло
показати весь коментар
21.10.2025 20:19 Відповісти
"Україна отримає гарантії безпеки" далі можна не читати. УКРАЇНА МАЄ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ З 1994 РОКУ. Які ще гарантії потрібно? Гарантії гарантій???
показати весь коментар
21.10.2025 20:20 Відповісти
не читал меморандум ? никаких прямых гарантий там нет. или ума хватает только капслоком писать ?
показати весь коментар
21.10.2025 20:29 Відповісти
Ну по перше там були деякі гарантії і дії в Будапештському меморандумі які гаранти не виконали. По друге раз Будапештський меморандум розірвано то Україна має право на відновлення ядерного потенціалу. По третє, даже членство в ЄС і НАТО фактично не гарантує безпеки, так як там не приписано ніяких обов'язків по захисту в разі нападу на якусь з країн. По третє, в 21 столітті все що написано на бумазі можна підтерти сраку. Тому немає сенсу вести ні переговорів ні підпсувати якісь угоди з будь з ким. Гарантом може бути тільки зброя і бажано ядерна.
показати весь коментар
21.10.2025 21:02 Відповісти
Шо, опять?
це ж було вже
показати весь коментар
21.10.2025 20:22 Відповісти
План має бути з одного пункту. Знищення ерефії.
показати весь коментар
21.10.2025 20:25 Відповісти
як що не буде, п'яти таємних пунктів, то це повна хєрня!!!
але, як же доречно!
зе!гніда, з дєрьмаком всю зиму проведуть в європі та штатах, за наш рахунок.
зе!скумбрія оновить лук, подивиться нове шоу у мулен руж, погуляє по манхетану.....
а ми тут посидимо без світла тепла і води.....
ви ж там обсудіть все дуже ретельно, та підготуйте потужні плани безпекових гарантій.
показати весь коментар
21.10.2025 20:26 Відповісти
Давайти будемо оптимістами . Терплячіть партнерів до Буратіни з командою - це вимоги "неначасності." Але представники євродипломатії у київських печерах судів Татарова присутні, вони в курсі ...
Просто вони самі тормози, звичайно, але інфа про вовку з його МАРОДЕАТОМ у них є... Ну не зовсім же вони ідіоти . Доречі, кремлівська ************ широко працює у країнах партнерів , тією ж, як приклад, російською приставкою КАРТИНА ТВ та й просто не усі в ЄС забанили рашутудей ... А там такого розповідають по вілли Умєрова, по мародерів на Банковій ... Єрмака не згадують... але достатньо інформації , якщо проснуться європейці й візьмуть Буратіну під "повну опіку". У них самих праві політки тхйлом проплачені плюс до лівих наступають - ну не зовсім же вони ідіоти .
показати весь коментар
21.10.2025 20:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Je9wMx9wBMY

Кремлю зламали хребет !!!???
показати весь коментар
21.10.2025 20:55 Відповісти
Треба план. І назвати його якось........ Потужно і Незламно. Щоб Путін злякався, заплакав і втік. "План Перемоги!", наприклад.
показати весь коментар
21.10.2025 20:27 Відповісти
Не щоб пуцин злякався, а щоб зефани повірили. До наступного плану.
показати весь коментар
21.10.2025 20:45 Відповісти
Та засуньте ці 48 безпекових угод разом з потужним минулорічним планом миру Єрмаку в горлянку нарешті.
показати весь коментар
21.10.2025 20:29 Відповісти
******* Європа спроможна на нові спільні фото коацілії та на складання різного роду планів. Якби ***** пішов спочатку Європою, давно був би в Парижі
показати весь коментар
21.10.2025 20:29 Відповісти
Типове затягування часу.
показати весь коментар
21.10.2025 20:30 Відповісти
,,перегукується з планами Трампа,,(с) Його плани розроблялись у Кремлі. Тому нам не підходять.
показати весь коментар
21.10.2025 20:32 Відповісти
Й_на клоунада триває.

До речі, предмет під назвою "міжнародне право" продовжують вивчати у всіх провідних навчальних закладах (гуманітарних) так званого "цивілізованого заходу" дотепер.
показати весь коментар
21.10.2025 20:36 Відповісти
У нашого 5 пунктів, у них 12.....
12 - 5 = 7....
ОПа !!! терміново придумати ще 7 пунктів, до ранку!!!
РНБО, підключайтеся.......
показати весь коментар
21.10.2025 20:38 Відповісти
показати весь коментар
21.10.2025 20:42 Відповісти
Поки Зе банда при владі, перемоги та хоча би успіхів, ми нажаль не побачимо ( захід обережно тримає нас на повідку
показати весь коментар
21.10.2025 20:41 Відповісти
В дупу собі запхніть всі ці 12 пунктів.
показати весь коментар
21.10.2025 20:47 Відповісти
це їх звідти дістали😂
показати весь коментар
21.10.2025 21:01 Відповісти
Вони реально дебіли
показати весь коментар
21.10.2025 20:50 Відповісти
Дебіли.
показати весь коментар
21.10.2025 20:51 Відповісти
Тобто вже десь на 90% вимог ***** виконується. Типу бачите які ми сильні Еуропейчики, відстояли 10% з видуманих вимог. Не піддались на ультиматум пітуна! Але якщо ти погоджуєшся на 90% умов, то подошися і на 100%. Тому така тактика не спрацює.

Єдиний спосіб зупинити війну це відновлення контролю над усіма територіями або програш та знищення. Ніяких альтернатив просто не існує.
показати весь коментар
21.10.2025 20:53 Відповісти
А *****, на цей план, наложе свою резолюцію.
показати весь коментар
21.10.2025 20:56 Відповісти
Зеля такий план ще рік назад анонсував. Правда нарід ще почув, що не на все гідний. Декілька пунктів засекречені.
показати весь коментар
21.10.2025 20:57 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19109 Быть Или:
__
Нормальный план. Понятное дело, что Россия на это не пойдёт, но дело в другом. Два момента:
1. Я вижу в этом попытку европейцев перехватить инициативу у Путина по "перепрошивке" Трампа. Мол, Дональд, не спеши давить на Украину. Мы сейчас выкатим свой план. Он крутой, тебе понравится. Чуть ли не впервые Европа действует проактивно, а не реактивно. То есть не ждёт, пока Трамп с Путиным решат её судьбу в Будапеште, а выдвигают контрпредложения. И это важно, так как там вроде ещё и есть подвижки по замороженным активам.
2. Трампу нужен какой-то базовый план урегулирования, к которому он будет двигаться. При Байдене таким планом была Формула мира Зеленского из https://t.me/ToBeOr_Official/10911 10 пунктов. У Трампа нет не только понимания как двигаться, но и куда двигаться. Отсюда эти постоянные метания - то "Украина может освободить свои территории", то "Зеленский, отдай Донбасс". Трампу нужен чёткий ориентир, который он сам одобрит и будет продвигать, как он это делает с мирным планом по Газе из 20 пунктов. Не факт, что он одобрит, но сама по себе инициатива Европы правильная.
показати весь коментар
21.10.2025 21:15 Відповісти
А де ж план перемоги, який гундос презентував минулого року?
показати весь коментар
21.10.2025 21:27 Відповісти
А можна план з ьрьох пунктів щодо захисту неба Чернігівщини, Сумщини та інших прикордонних областей?
І одразу в дію.
показати весь коментар
21.10.2025 21:38 Відповісти
 
 