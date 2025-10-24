Зараз Трамп шукає способи тиску на Україну та РФ, - Вітакер

Нинішня війна в Україні є окопною війною, в якій ніхто не виграє. Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує підтримувати та допомогати Україні в захисті суверенітету. Проте зараз Білий дім також почав чинити тиск та Москву та Київ, щоб змусити президентів України та РФ сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.

Трамп "дуже засмучений" небажанням Путіна закінчити війну

Він додав, що Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.

"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", - сказав посол США при НАТО.

