3 723 30

Зараз Трамп шукає способи тиску на Україну та РФ, - Вітакер

Президент США Дональд Трамп

Нинішня війна в Україні є окопною війною, в якій ніхто не виграє. Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує підтримувати та допомогати Україні в захисті суверенітету. Проте зараз Білий дім також почав чинити тиск та Москву та Київ, щоб змусити президентів України та РФ сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.

Трамп "дуже засмучений" небажанням Путіна закінчити війну

Він додав,  що Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.

"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", - сказав посол США при НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна та Європа готують план із 12 пунктів щодо припинення війни з Росією, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (25963) путін володимир (25023) Трамп Дональд (7516) Вітакер Метью (35)
Топ коментарі
+16
Ага, розмріявся Трамп. На Україну напала дика кацапська орда, і тиск на нас неможливий. Нехай давить на свого друга, *****.
24.10.2025 07:27 Відповісти
+14
Шо, руде муділо, не виходить просто перестать стрєлять?
24.10.2025 07:16 Відповісти
+8
Ну наверно понял что легче давить на Украину чтоб отдали 4 области, чем на рашку и все заморозить и начать переговоры
24.10.2025 07:28 Відповісти
Засмучена обiженка.
24.10.2025 07:14 Відповісти
Шо, руде муділо, не виходить просто перестать стрєлять?
24.10.2025 07:16 Відповісти
Томагавками тискуй !
24.10.2025 07:19 Відповісти
угу, тисни на Україну, щоб не лінувалася Томагавки запускати на кацапів
24.10.2025 08:21 Відповісти
Трампон, ты сказал, что надо заморозить войну по линии фронта. Янелох согласен, }{уйло- нет. Так почему ты хочешь давить на обе стороны (при всём моём глубоком презрении к Янелоху)?
24.10.2025 07:22 Відповісти
Ну наверно понял что легче давить на Украину чтоб отдали 4 области, чем на рашку и все заморозить и начать переговоры
24.10.2025 07:28 Відповісти
Трампон- генератор случайных слов. На этой неделе он говорил о линии фронта. Может, ему его хрен подсказывает, что в данный момент надо нести своим тупым ртом?
На рыбалке. - На что ловишь? - На мотыля! - Слышь, мужик! А ты как определяешь, когда на червя, а когда на мотыля? - Если с утра у меня хрен лежит налево, то на червя, а если направо то на мотыля. - А если стоит? - А если стоит, то нах^я мне сдалась эта рыбалка!
24.10.2025 07:40 Відповісти
"Заморозка" війни зараз - це винагородження росії та путіна за агресію проти України, легітимізація війни, агресії, силового способу порушення кордонів. Кожен зрозуміє, що зможе чинити будь-що - і йому за це нічого не буде.
"Заморозка" війни зараз це порятунок росії, яка виснажена в війні, від обвалу в її економіці, і, зрештою - від поразки. Ресурси, що зараз росія просто спалює у війні, вона перенаправить на своє посилення та відновлення, на дестабілізацію світу, зчинення подальшого хаосу, провадження нової агресії, зрештою - підготовку нового, ще страшнішого нападу на Україну та Європу, котру перед тим розколе та дестабілізує.
росія на останніх виборах в Європі вже поставила політиків, які їй вигідні, в таких країн, як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, і ледь не поставила в Румунії чи Молдові - це все країни-сусіди України.
А скоро вибори й Франції, яка є однією з ключових країн в підтримці України в Європі. В Британії ситуація також не найкраща, в Німеччині все більше набирає популярності партія Afd, яку безпосередньо афілюють з росією та путіним.
Саме путіну і росії треба зараз ця "заморозка" - виграти потрібний йому час, зняти, по максимуму з себе санкції, та при цьому - зафіксувати максимальні здобутки в Україні, послабити Україну максимально. Тому, власне, він тисне до останнього, шантажує, він хоче витиснути максимально, використовуючи того ж таки Трампа, у війні проти України та Європи.
З тим, аби продовжити війну на більш вигідних для себе умовах, в більш вигідній для себе ситуації, коли єдність західних країн в їх підтримці України, в їх політичному курсі, буде порушена, коли в цих країнах більше загосртяться вже їх внутрішні проблеми (не без "допомоги" росії), а про війну вже просто забудуть. А Європа - не буде готова до війни. Власне, вона і зараз не готова, і до ******** війни не буде готова ще довго.
24.10.2025 08:54 Відповісти
Т.е. предлагаете не замораживать, а двигаться или до Владивостока, или до Чопа?
24.10.2025 13:03 Відповісти
Ага, розмріявся Трамп. На Україну напала дика кацапська орда, і тиск на нас неможливий. Нехай давить на свого друга, *****.
24.10.2025 07:27 Відповісти
По ходу донні пора дати премію Дарвіна...
24.10.2025 07:28 Відповісти
Хоче з путлєром в дурня зіграти
24.10.2025 07:30 Відповісти
Це не в дерня, а на дурня. Тільки тут ьурнем буде тоц, хто виграє, тобто отримає те, що хоче.
24.10.2025 07:48 Відповісти
На Україну то навіщо тиснути? Невже важко зрозуміти, що на нас напали, не ми на когось?
24.10.2025 07:43 Відповісти
нехай тискує Томагавками
24.10.2025 07:49 Відповісти
дав би Томагавки вже б давно закінчили війну
24.10.2025 07:54 Відповісти
тобто мудрий наріт розбазарив і пропив власні ракети та ЯЗ а Трампуша дай назад.
24.10.2025 07:59 Відповісти
Це дуже "гарна " ідея - чинити тиск на жертву, а гвалтівнику робити червоні дорожки з шампанським. Хай першим покаже приклад і зробе поправки в Конституціі США, що жертва є винною і повинна йти на поступки, віддавати своє майно і здоровья злодію.
24.10.2025 07:56 Відповісти
А зачем ему это?
24.10.2025 10:33 Відповісти
чтобі получить нобєлєвскую прємію
24.10.2025 13:37 Відповісти
будеш с Манею своєю тискатись , а нас не чіпай
24.10.2025 07:57 Відповісти
Хер трампону на комір, а не тиск на Україну.
24.10.2025 08:15 Відповісти
Тиск на жертву агресії може чинити лише агресор. Отже, США слід визнати також агресором, який вчиняє шантаж щодо жертви агресії
24.10.2025 08:16 Відповісти
Ото дебіл.
Поки Америка була основним донором, за Байдена, то були сильні важелі тиску.
Потім прийшов рудий, махнув все на Європу, вона офігіла звісно, але лямку тягне, перебудувалась. Тим самим рудий лишив себе найдієвіших важелів.
24.10.2025 08:28 Відповісти
Не уявляю в чому складність цього пошуку особливо з огляду на політику Трампа щодо емігрантів.
Указу Трампа про припинення громадянства і репатріацію всієї русні в расєю з дітьми, що навіть народились в США, конфіскація майна їх і бізнесу в ноль, а за разом і українських ворюг алігарзів, крадіїв, грантоїдів і бариг з чадами в Україну. І ЗАВТРА ВІЙНА ЦЯ СКІНЧИТЬСЯ НА ТИХ УМОВАХ ЯКИЙ ПРОДИКТУЄ ТРАМП - і там вже не тільки Україна в межах 1991 року, а і росія в межах 1277 року!
24.10.2025 08:30 Відповісти
Брехня от начала и до конца...
ТрамПодонок ни цента не дал Украине. На его счету уже тысячи жизней украинцев...
24.10.2025 08:44 Відповісти
"домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства" - десь ми це вже чули...
"просто надо перестать стрелять" /2019/
24.10.2025 08:54 Відповісти
Таке враження що вони там усе життя десь у Лас - Вегасі провели, все про карти та про карти...
24.10.2025 09:20 Відповісти
"...Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію..." - хтось пояснить, що це було?
24.10.2025 09:45 Відповісти
 
 