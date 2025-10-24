Зараз Трамп шукає способи тиску на Україну та РФ, - Вітакер
Нинішня війна в Україні є окопною війною, в якій ніхто не виграє. Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує підтримувати та допомогати Україні в захисті суверенітету. Проте зараз Білий дім також почав чинити тиск та Москву та Київ, щоб змусити президентів України та РФ сісти за стіл переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю для Newsmax заявив посол США при НАТО Метью Вітакер.
"Президент Трамп намагається знайти способи продовжити тиск на Володимира Путіна, продовжити тиск, відверто кажучи, на Володимира Зеленського, а також знайти нові способи продовжувати тиск, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і домовитися про припинення вогню, покласти кінець війні і просто припинити вбивства", - заявив Вітакер.
Трамп "дуже засмучений" небажанням Путіна закінчити війну
Він додав, що Трамп стає дедалі нетерплячішим через бажання Путіна піти на деескалацію. Він підкреслив, що у президента США "всі карти в руках, які він розіграє.
"І, зрештою, він буде розігрувати ці карти так, як вважатиме за потрібне, щоб і далі створювати умови, які дають змогу Путіну залишатися за столом переговорів, спонукати його до переговорів, до припинення цієї війни... І президент Трамп, чесно кажучи, дуже засмучений тим, що Володимир Путін не покладе край цій війні", - сказав посол США при НАТО.
"Заморозка" війни зараз це порятунок росії, яка виснажена в війні, від обвалу в її економіці, і, зрештою - від поразки. Ресурси, що зараз росія просто спалює у війні, вона перенаправить на своє посилення та відновлення, на дестабілізацію світу, зчинення подальшого хаосу, провадження нової агресії, зрештою - підготовку нового, ще страшнішого нападу на Україну та Європу, котру перед тим розколе та дестабілізує.
росія на останніх виборах в Європі вже поставила політиків, які їй вигідні, в таких країн, як Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, і ледь не поставила в Румунії чи Молдові - це все країни-сусіди України.
А скоро вибори й Франції, яка є однією з ключових країн в підтримці України в Європі. В Британії ситуація також не найкраща, в Німеччині все більше набирає популярності партія Afd, яку безпосередньо афілюють з росією та путіним.
Саме путіну і росії треба зараз ця "заморозка" - виграти потрібний йому час, зняти, по максимуму з себе санкції, та при цьому - зафіксувати максимальні здобутки в Україні, послабити Україну максимально. Тому, власне, він тисне до останнього, шантажує, він хоче витиснути максимально, використовуючи того ж таки Трампа, у війні проти України та Європи.
З тим, аби продовжити війну на більш вигідних для себе умовах, в більш вигідній для себе ситуації, коли єдність західних країн в їх підтримці України, в їх політичному курсі, буде порушена, коли в цих країнах більше загосртяться вже їх внутрішні проблеми (не без "допомоги" росії), а про війну вже просто забудуть. А Європа - не буде готова до війни. Власне, вона і зараз не готова, і до ******** війни не буде готова ще довго.
Поки Америка була основним донором, за Байдена, то були сильні важелі тиску.
Потім прийшов рудий, махнув все на Європу, вона офігіла звісно, але лямку тягне, перебудувалась. Тим самим рудий лишив себе найдієвіших важелів.
Указу Трампа про припинення громадянства і репатріацію всієї русні в расєю з дітьми, що навіть народились в США, конфіскація майна їх і бізнесу в ноль, а за разом і українських ворюг алігарзів, крадіїв, грантоїдів і бариг з чадами в Україну. І ЗАВТРА ВІЙНА ЦЯ СКІНЧИТЬСЯ НА ТИХ УМОВАХ ЯКИЙ ПРОДИКТУЄ ТРАМП - і там вже не тільки Україна в межах 1991 року, а і росія в межах 1277 року!
ТрамПодонок ни цента не дал Украине. На его счету уже тысячи жизней украинцев...
"просто надо перестать стрелять" /2019/