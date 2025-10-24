"Коалиция желающих" обсудит усиление давления на Россию и укрепление позиции Украины

В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоится встреча "Коалиции желающих". На ней европейские лидеры должны обсудить усиление давления на Россию в приближении зимы.

"Лидеры соберутся сегодня днем, как лично, так и виртуально, чтобы обсудить, как они могут усилить давление на Путина, поскольку он продолжает убивать невинных мирных жителей неизбирательными ударами по всей Украине, включая удары по детскому саду на этой неделе", - указывается в сообщении.

Ожидается, что лидеры используют встречу, чтобы сосредоточить внимание мира на том, как они могут еще больше укрепить позицию Украины и сократить способность России продолжать вести войну.

"Единственное лицо, участвующее в этом конфликте, которое не хочет остановить войну, - это президент Путин, и его удары по маленьким детям в детском саду на этой неделе четко демонстрируют это. Снова и снова мы предлагаем Путину шанс остановить его ненужное вторжение, остановить убийства и отозвать свои войска, но он постоянно отвергает эти предложения и любой шанс на мир. От поля боя до глобальных рынков, поскольку Путин продолжает совершать зверства в Украине, мы должны усилить давление на Россию и опираться на решительные действия президента Трампа. В конце концов, безопасность Украины имеет значение для всех нас, и то, что происходит сегодня на линии фронта в Донецке, формирует наше общее будущее на годы вперед", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Участники "Коалиции желающих"

В пресс-службе сообщили: ожидается, что лично примут участие во встрече в Офисе иностранных дел, Содружества и развития резидент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Шуф, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Кроме того, к встрече присоединятся еще 20 лидеров.

"Ожидается, что во время разговора премьер-министр Стармер призовет лидеров поставить Украину в сильную позицию к зиме. Он будет призывать лидеров действовать, чтобы изъять российскую нефть и газ с мирового рынка, завершить работу над российскими суверенными активами, чтобы разблокировать миллиарды фунтов стерлингов для финансирования обороны Украины, а также активизировать предоставление возможностей дальнего радиуса действия, чтобы Украина могла развить успех, достигнутый на этой неделе", - отмечается в сообщении.

Лидеры также обсудят, что еще можно сделать для защиты энергетической инфраструктуры, поскольку Россия продолжает систематически уничтожать критическую национальную инфраструктуру.

Стармер также объявит, что программа создания ракет Великобританией была ускорена, чтобы поставить более 100 дополнительных ракет противовоздушной обороны досрочно, чтобы укрепить оборону Украины в разгар зимы.

